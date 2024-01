Niccolò Canepa, in base al nuovo regolamento, potrebbe partecipare al National Trophy ed erano subito circolate le voci sulla sua presenza. Molti ipotizzavano che avrebbe fatto più o meno come l’anno corso quando aveva partecipato ad alcune gare per testare il nuovo gioiello di casa Yamaha. Nel National Trophy la sua superiorità e quella del suo team erano nettissime sotto ogni profilo. Niccolò è un ex pilota di MotoGP, la moto era al top e lo staff tecnico da Mondiale. Certo, sfidarli era un bello stimolo per i piloti del National Trophy che tutto sommato, ed almeno a parole, erano abbastanza contenti di vederlo in griglia. Quest’anno però non ci sarà. Contattato da Corsedimoto, smentisce le voci relative ad una sua possibile presenza al National Trophy 2024.

Le parole di Niccolò Canepa

“Al momento non abbiamo nulla in programma. Ci avevano detto che non avrei potuto farlo quindi con Yamaha abbiamo abbandonato il progetto. Quando abbiamo saputo del cambio di regolamento era poi troppo tardi per organizzare tutto. Direi proprio niente National Trophy e niente CIV quest’anno. Devo però difendere il numero 1 nel Mondiale EWC quindi ho un impegno importante! In più continuo come collaudatore e coach Yamaha”.

Come già scritto, ad oggi i super favoriti per la vittoria del National Trophy saranno dunque Alessandro Andreozzi su Aprilia RR e Luca Salvadori su Ducati Broncos.

Nel paddock c’è chi ipotizzava di vedere Niccolò Canepa se non al National, perlomeno al CIV, ma nulla. Per altro sono ancora pochi i piloti che hanno già confermato la loro presenza al Campionato Italiano Superbike. Questi quelli già certi: Michele Pirro con Barni Racing, Luca Vitali con Honda Improve Firenze Motor, Alessandro Delbianco e Riccardo Russo su Yamaha DMR, Luca Bernardi e Samuele Cavalieri su Aprilia Nuova M2.

Foto social