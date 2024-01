Il National Trophy 2024 inizia a prendere forma. Alessandro Andreozzi ha raggiunto un accordo con il team RR diretto da Dario Alberti, una squadra che quest’anno potrebbe essere, assieme a Broncos, grande favorita per il titolo. Certo, c’è sempre l’incognita Canepa e Yamaha perché se la limitazione cronometrica riguarda gli under trenta anni, Niccolò potrebbe gareggiare senza problemi, avendo 35 anni. Non dovrebbero esserci invece il Team MC7 Corse che dovrebbe passare al CIV e Pistard che gareggerà in Spagna. Canepa a parte, dunque, come abbiamo già anticipato il campionato potrebbe essere un duello tra Alessandro Andreozzi su Aprilia e Luca Salvadori su Ducati. Ne parliamo con Dario Alberti che dopo un ottimo 2023 con Doriano Vietti ha deciso di puntare ora su Andreozzi.

“L’ultima stagione per noi è stata ottima – afferma il team manager – con Doriano abbiamo terminato la stagione al quarto posto e ci siamo trovati veramente bene. Lui però non potrà gareggiare a causa del nuovo regolamento. Noi conoscevamo già Alessandro Andreozzi, un pilota con un ottimo curriculum e lo avevamo apprezzato anche durante l’ultima stagione come avversario. Alessandro stesso conosceva il potenziale della nostra moto ed aveva dimostrato interesse. C’era la volontà da entrambe le parti ed è stato facile trovare un accordo”.

Perché avete deciso di continuare nel National Trophy?

“Al momento il nostro team non è interessato al CIV perché abbiamo un’Aprilia libera e che da il suo massimo con gomme Pirelli. Non eravamo interessati a cambiare centralina, configurazioni, passare alle Dunlop: stravolgere la moto. Va tanto bene così, perché cambiarla? Se nel 2025 se il CIV dovesse avere un regolamento tecnico diverso noi potremo valutare di farlo ma alle condizioni attuali restiamo nel National che a livello tecnico è il campionato migliore a livello italiano. Avremo gare molto interessanti e tra queste inserirei pure Cremona dato che saremo i primi a girarci nella configurazione del Mondiale e quindi questa gara verrà seguita in modo particolare”.

Chi vedi come favoriti per il titolo?

“Noi puntiamo molto in alto con Alessandro Andreozzi, il nostro unico pilota. Cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori possibili. La nostra moto sarà di fatto quella del 2023 con alcuni aggiornamenti. Vedo molto bene anche Luca Salvadori con un ottimo team quale Broncos di Luca Conforti. Nel caso ci dovesse essere Niccolò Canepa in condizioni tecniche analoghe a quelle del 2023, sarebbe un po’ una sfida impari: chiaramente il favorito sarebbe lui ma noi cercheremmo comunque di dargli battaglia. Personalmente credo comunque, che al netto delle novità regolamentari, sarà comunque un bellissimo campionato”.