Bayliss contro Edwards. La memoria vola a tempi lontani, a sfide epiche rimaste del cuore degli appassionati. I due cognomi sono ancora presenti nelle corse, eaddirittura nello stesso team, il D34G. Ma uno è Oliver, figlio del mitico Troy, nell’altro è solo un caso di omonimia. Tom Edwards è australiano e non ha nulla in comune con “Texas Tornado”, a parte il cognome. Troppo presto per dire se riusciranno a rinverdire le gesta dei loro predecessori ma certamente sono tra i giovani più promettenti del prossimo Mondiale Supersport. Oli Bayliss, in particolare, è reduce da un 2023 condizionato dagli infortuni ma ora è in ripresa.

“Oli Bayliss è stato confermato – dice a Corsedimoto Davide Giugliano – Il nostro obbiettivo, già dall’anno scorso, era continuare insieme. Siamo stati molto contenti della sua crescita. Purtroppo è stato un anno sfortunato è perché è caduto due volte. Una è stata una scivolata ad Assen ma l’infortunio è stato fastidioso perché quando ti rompi il dito di un piede sinistro con il cambio fai un po’ fatica. Poi c’è stato quello ben più grave alla spalla che praticamente lo ha tenuto fuori da giochi per tutta la stagione. Ha corso a Jerez ma lo fatto solo per fare un po’ di chilometri, per tornare moto ma non era ancora al cento per cento”.

Come sta ora Oli Bayliss?

“Adesso ha recuperato completamente, si sta allenando molto in Australia e con ottimi riscontri. A breve tornerà in Italia perché avremo i test in Spagna: lo aspettiamo”.

Con lui la new entry Tom Edwards. Che effetto ti fa avere due australiani?

“Tom è un pilota che ho tenuto d’occhio per tutta la stagione. Arriva da una realtà diversa che è quella di Yamaha però è un ragazzo talentuoso, si è fatto vedere durante l’anno e non vedo l’ora di vederlo su Ducati. Può essere una rivelazione. Avere due piloti australiani è bello, sicuramente si stimoleranno l’uno con l’altro. Sono molto contento della squadra, stiamo lavorando egregiamente, abbiamo rapporti consolidati e con Ducati stiamo andando veramente bene: aspetto con impazienza l’inizio”.

Foto social