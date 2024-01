Moto2: Mattia Rato col team di Faubel, nel mirino il titolo europeo

Di ieri la notizia dell’accordo: Mattia Rato passa in Fau55 Tey Racing, la squadra guidata da Hector Faubel, per l’Europeo Moto2 2024. Il giovane pilota di Monza, 19 anni tra due giorni, si prepara per una stagione con un nuovo team, ma l’obiettivo chiaramente rimane immutato. Dopo il 4° posto del 2023, Rato è determinato a compiere un ulteriore passo avanti ed arrivare a lottare davvero per il titolo di categoria.

JuniorGP 2024, si parte a Misano: il calendario della nuova stagione

Mattia Rato, nuova stagione nell’Europeo Moto2 con la squadra di Hector Faubel.

Abbiamo valutato varie opzioni anche per passare nel Mondiale Supersport: la mia idea era di cambiare, c’era una possibilità con una squadra, ma a fine ottobre questa porta si è chiusa. Le opportunità quindi erano la squadra di Faubel o il rinnovo con AGR nell’Europeo Moto2. Alla fine ho deciso di cambiare: Hector Faubel mi ha fatto una bella offerta, da parte sua ho visto una grande volontà di avermi in squadra.

Quand’è arrivata la firma vera e propria?

Ci abbiamo messo un po’, anche per il lato economico, ma l’idea di cambiare c’era già da fine novembre-inizio dicembre. Fino a fine 2023 però non sapevamo di preciso cosa si poteva fare, anche per questioni di sponsor. Una volta sistemati abbiamo deciso, la firma vera e propria è arrivata ad inizio gennaio, quindi da poco.

Mattia Rato, l’obiettivo 2024 sarà quindi il titolo, giusto?

Sì sì, assolutamente! Non credo alla scaramanzia, lo dico.

Avete già programmato il primo test insieme?

A breve, tra fine gennaio ed inizio febbraio, andrò ad allenarmi in Spagna con Hector Faubel. A livello di test, ci sarà quello collettivo a Misano ad inizio aprile, probabilmente faremo qualcosa con la squadra anche prima, ma non abbiamo ancora deciso. Ma non vedo l’ora!

Avrai un compagno di squadra esordiente [Eric Fernandez, vice-campione Stock], tu sarai “l’esperto” del team.

Ognuno fa qualcosa meglio dell’altro, quindi si può sempre migliorare. Io sono più esperto della categoria rispetto a lui, ma magari lui arriva, impara da me, ma fa qualcosa meglio di me, quindi io posso imparare da lui. Tutti i dati sono condivisi, quindi si capisce molto più in fretta dal proprio compagno di squadra che da altri.

Mattia Rato, come procede la preparazione verso la nuova stagione?

Ho continuato ad allenarmi, soprattutto sto facendo molto motocross viste le temperature basse. Penso sia uno degli allenamenti migliori: ti strappa le braccia, ogni volta che finisci sei sfinito, ma secondo me migliori molto nel controllo della moto.

Foto: Fau55 Tey Racing