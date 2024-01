Motocross, ritorno in Cina: il calendario 2024 aggiornato

Il calendario Motocross di quest’anno è ancora in continua evoluzione. Si sa però che si tornerà a competere in Cina: ufficializzato in data odierna l’appuntamento a Shanghai per i giorni 15-16 settembre, sistemato così un altro tassello. Un programma ancora in continuo aggiornamento, un’ufficialità che segue una bella notizia per il Belpaese, ovvero il reinserimento della tappa a Maggiora per il GP d’Italia. Vediamo ora a che punto siamo per quanto riguarda la nuova stagione mondiale.

Si torna in Cina

Ora rimangono solamente due round da confermare. Il primo è quello chiamato GP d’Europa, il cui circuito però non è ancora stato fissato, mentre per il gran finale del Mondiale Motocross 2024 ancora non c’è nulla di certo, nemmeno la denominazione. Ma parliamo dell’appuntamento appena confermato ufficialmente. Il posto non cambia, il Mondiale ritroverà Shanghai come nel 2019, ultimo anno della trasferta in Cina.

Allora con un pubblico di circa 25.000 tifosi che hanno assistito al trionfo di Jeffrey Herlings in MXGP e di Jorge Prado in MX2. Come detto, l’appuntamento motocross sarà il penultimo di questa stagione mondiale ed è fissato per il fine settimana del 15-16 settembre, in concomitanza con il Festival della Luna, evento popolare molto sentito.

Motocross 2024, il calendario aggiornato

Foto: mxgp.com