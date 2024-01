L’espansione del British Superbike: primo passo la Spagna

La grande novità del calendario 2024 del British Superbike è certamente rappresentata dalla trasferta in Spagna al Circuito di Navarra. Entrato a far parte nel 2022 del portfolio dei tracciati gestiti da MotorSportVision (con la divisione MSVR promoter del campionato), l’impianto iberico ospiterà l’atto inaugurale della stagione nel fine settimana del 20-21 aprile prossimi con previste 2 (e non le consuete 3) gare per il BSB. Considerati i trascorsi relativamente recenti del campionato, si tratta di un’espansione della serie al di fuori del Regno Unito che non fa certamente notizia, ma che genera interessanti scenari per il futuro.

I PRECEDENTI STRANIERI DEL BRITISH SUPERBIKE

Per l’appunto le tappe “straniere” sono un po’ nelle corde del BSB. Non soltanto parliamo del più competitivo e spettacolare campionato ‘domestic‘ Superbike del pianeta, ma anche il più internazionale per livello, seguito e risvolti commerciali. Parlando dell’era moderna della serie, nel 2003 approdò in Irlanda a Mondello Park, restandoci per complessivamente 5 stagioni consecutive (fino al 2007 compreso). Se definire l’Irlanda una meta “estera” è forse un po’ eccessivo, ben altra storia la prolungata militanza del BSB ad Assen, perdurata con successo dal 2012 al 2019.

LA SPAGNA NELLA STORIA DEL BRITISH SUPERBIKE

In fondo, nel circus del British Superbike, la Spagna è sempre stata un po’ d’attualità. Vuoi per la pregressa gestione Dorna (fino al 2007 compreso), vuoi per il fatto che i primi test pre-stagionali si disputano sempre nella penisola iberica. Inoltre nel BSB vi hanno corso piloti del calibro di Gregorio Lavilla (Campione 2005), Xavi Forés, Hector Barbera e Tito Rabat: chi più, chi meno, con alterne fortune.

IL ROUND DI NAVARRA GENERA FASTIDIO

Come già spiegato in precedenza, questa espansione in Spagna del BSB ha generato un po’ di rumore e, per certi versi, persino fastidio. Per quanto di recente MSVR e Dorna abbiano collaborato su più aspetti (la regolamentazione Next Generation Supersport, la tappa di Donington del World Superbike e la British Talent Cup ospitata nel campionato britannico), il BSB in casa “della concorrenza” disturba e non poco. Non è passato inosservato il fatto che la tappa di Navarra si scontri nel calendario con la trasferta di Assen del WSBK. Nello stesso weekend del 20-21 aprile, in concomitanza diretta con la prova di Navarra, proprio sul tracciato dove il BSB ha corso fino al 2019.

MIRE ESPANSIONISTICHE

Se “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca“, quel che è certo le mire espansionistiche del BSB non si fermano qui. Nel corso del 2023 MSVR ha firmato un accordo con MotoAmerica per importare, in qualità di promoter esclusivo, le celebri King of the Baggers nel Vecchio Continente. Con programmi e tempistiche ancora in evoluzione, ma di sicuro un bel colpo messo a segno in prospettiva.

GLI APPASSIONATI SOGNANO IL REVIVAL DEL TRANSATLANTIC TROPHY

A proposito degli States, gli appassionati sognano un potenziale revival, magari proprio a Brands Hatch, del Transatlantic Challenge tanto in voga negli anni ’80. Una sfida tra il Team UK (con i piloti del BSB) ed il Team USA (con i protagonisti del MotoAmerica) rumoreggiata negli anni scorsi, per un progetto al momento rimasto in standby per discorsi prettamente economici e regolamentari. Sulla carta, scontato dirlo, sarebbe davvero l’evento dell’anno per le derivate dalla serie.