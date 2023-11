Il British Superbike si espande in Spagna e genera fastidio

Il British Superbike in Spagna? Proprio così e non soltanto per i Test invernali. La stagione 2024 riserverà al più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta una trasferta al di là della Terra d’Albione. Il Circuito de Navarra nel fine settimana del 20-21 aprile ospiterà infatti il round inaugurale della stagione 2024 con il BSB, per l’occasione con la disputa di 2 e non 3 gare, affiancato dal British Supersport, British Talent Cup e dal monomarca BMW Motorrad F 900 R Cup. Un BSB al di fuori dei confini britannici che fa già discutere…

L’ESPANSIONE DEL BRITISH SUPERBIKE

Non è una novità che il British Superbike corra al di fuori dei confini nazionali. In passato si è corso a Mondello Park in Irlanda, ma soprattutto dal 2012 al 2019 ad Assen. Con la Brexit si diceva che non vi sarebbero state più trasferta extra-britanniche nel calendario, ma il promoter MSVR ha smentito con i fatti questa teoria.

A NAVARRA COME IN CASA

Di fatto la scelta di Navarra, già teatro di prove del CEV e del Mondiale Superbike, non è affatto casuale. Dal 1 novembre 2022 è passata sotto la gestione di MSVR Group in buona compagnia, insieme a circuiti quali Donington Park, Cadwell Park, Snetterton, Oulton Park e Brands Hatch. Giusto il tempo di riorganizzarsi ed ecco che Navarra rientra nel calendario del BSB.

IL MONDIALE SUPERBIKE PIAZZA UNA CONCOMITANZA

Per quanto di recente MSVR e Dorna abbiano collaborato su più aspetti (vedi la regolamentazione Next Generation Supersport e la tappa di Donington del World Superbike), il BSB in casa “della concorrenza” disturba e non poco. Non è passato inosservato che il calendario 2024 del WSBK nello stesso weekend del 20-21 aprile riservi la trasferta di Assen. In concomitanza diretta con la prova di Navarra, sul tracciato dove il BSB ha corso fino al 2019. Non da meno, l’anno venturo 7 di 12 round del calendario del Mondiale Superbike saranno concomitanti proprio con il BSB che la propria schedule l’aveva annunciata con largo anticipo…