Massimo Roccoli lascia il CIV ma non le competizioni ed il motociclismo, anzi. È il continuo movimento, con tante idee e progetti. Il 27 novembre festeggerà il 39 anni e la settimana scorsa ha scritto il suo nome nel Guinness World Record per la più lunga distanza da uno scooter elettrico in 24 ore da un team in staffetta con il Team Vmoto ed uno scooter CPx PRO di serie. Per il pilota riminese è stata un’esperienza divertente a chiusura di un 2023 positivo al CIV Supersport 600 NG su Yamaha con il terzo posto in classifica finale e tre podi all’attivo.

“Stavo per partire per una breve vacanza con la mia compagna ed il bambino – racconta Massimo Roccoli a Corsedimoto – quando quando mi chiama Graziano Milone (Presidente Vmoto, NdR) e mi propone di partecipare al tentativo di stabilire il record con il loro scooter elettrico e non ci ho pensato neppure un secondo, ho accettato al volo. Eravamo in cinque, ad ogni cambio si pilota si sostituiva pure la batteria ed abbiamo percorso 1931 chilometri. Abbiamo corso a Cervesina anche di notte e sotto la pioggia, su un percorso ad anello. Dovevamo mantenere una media di 80 km orari quindi per essere su uno scooter elettrico c’era pure da spingere. Mi sono divertito molto”.

Nel 2024 Massimo Roccoli non parteciperà più al CIV dopo una lunghissima carriera, coronata da sei titoli italiani.

“Sono ancora competitivo e si è visto anche quest’anno ma nei week-end del CIV voglio dedicare tutte le miei energie al Roc’n Dea, il team che ho aperto assieme ad Alex De Angelis. Fare sia il pilota che il team manager nello stesso fine settimana stava diventando complicato. Abbiamo acquistato le onda NSF250R e vorremmo avventurarci nella nuova PreMoto3. Abbiamo anche le Yamaha R3 per il CIV 300 e le R7. Sono cresciuto con le Yamaha vincendo il Trofeo R6 Cup vent’anni fa e sono voluto restare fedele a questa casa. A breve prevediamo di definire piloti e programmi del Roc’n Dea per il 2024″.

Cosa farai come pilota?

“Non ho intenzione di smettere di correre, mi piacerebbe fare ancora qualcosa magari all’estero, a livello mondiale, nei week-end in cui non ci sarà il CIV. Sto valutando le varie opzioni, non mi precludo nulla. Ho già corso nel Mondiale Endurance nel 2013 e potrebbe essere una possibilità”.

Il Mondiale MotoE?

“Sarebbe bellissimo. Ho già corso l’anno scorso al Mugello e mi era piaciuto tanto. Ora poi con le Ducati sarebbe veramente il top. Se ci fosse la possibilità di fare il Mondiale MotoE lo farei alla grande. Vediamo cosa verrà fuori. La voglia di correre c’è, questo è sicuro”.