Una rivoluzione nel Mondiale Endurance FIM EWC. Tra le principali novità del regolamento 2024 vi è la possibilità, per le squadre della classe Superstock, di affrontare le due 24 ore previste dal calendario (Le Mans e Bol d’Or) non più con 3, bensì con addirittura 4 piloti. Consuetudine in alcune gare Endurance a quattro ruote ed alla 24 ore di Barcellona motociclistica, adesso ripresa dal FIM EWC.

SPARISCE LA RISERVA NELL’ENDURANCE

La proposta iniziale verteva sul fatto di rendere il quarto pilota (non più ritenuto “riserva” con annessa sparizione di questa titolazione) per le 24 ore “qualificante“. La media dei tempi dei 2 migliori piloti per qualificare il team conteggerà anche il 4° pilota, il quale avrebbe poi preso parte alla gara con la medesima squadra, a questo punto non più da 3, bensì da 4 piloti in caso di qualificazione conseguita.

PROPOSTA INIZIALMENTE RESPINTA

Questa proposta era stata inizialmente respinta dall’EWC Working Group, in quanto comprendeva non soltanto la classe Superstock, ma anche la top class EWC. Su spinta del promoter Warner Bros Discovery Sports Events è stata, come si suol dire, riveduta e corretta in corso d’opera.

LA REGOLA 2024 PER IL MONDIALE ENDURANCE

A partire dal 2024 le squadre della classe Superstock potranno infatti schierare equipaggi non più da 3, bensì da 4 piloti. Sparisce così la riserva e, di conseguenza, anche per le qualifiche ed annesso calcolo della media dei due migliori tempi conseguiti dai due piloti di ciascun equipaggio bisognerà prendere in esame quattro e non tre piloti. Una decisione, si mormora, a favore dei team non necessariamente di prima fascia, che possono così trovare un altro pilota titolare (con annessa “valigia“) da far correre, a beneficio economico delle stesse squadre.