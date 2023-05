Il tempo sembra essersi fermato per Massimo Roccoli, l’eterno ragazzo del Campionato Italiano Velocità Supersport. A compirà 39 anni ed è il pilota più longevo del CIV. Ultimamente si divide tra tanti impegni: pilota, team manager, istruttore di guida, tecnico federale. Riesce a fare tutto al top. Nel CIV è attualmente quarto, ad un solo punto da Stefano Valtulini. Come team manager sta raccogliendo grandi soddisfazioni assieme ad Alex De Angelis con il Roc’n Dea sia nell’ Europeo Femminile che nella R3 Cup ed in più ha brillato con Emiliano Ercolani a Misano nel CIV Supersport 300.

“La stagione 2023 è iniziata bene – racconta Massimo Roccoli a Corsedimoto – le soddisfazioni più grandi le ho raccolte da Team Manager assieme ad Alex De Angelis. Roberta Ponziani ed Aurelia Cruciani si sono espresse ad altissimi livelli nelle prime gare. Aurelia è anche salita sul podio a Valencia. I nostri ragazzi della R3 Cup a Vallelunga si sono classificati primo, terzo e quarto: a momenti monopolizzavamo il podio! Al CIV Supersport 300 abbiamo fornito l’assistenza ad Emiliano Ercolani, presente come wild-card e si è classificato secondo in gara-1. Anche quella è stata una bella soddisfazione”.

Come pilota al Mugello hai conquistato due quarti posti e sei in piena corsa per il titolo italiano.

“Il livello del CIV Supersport è molto alto. Nel primo week-end c’erano anche due wild card del Mondiale. A Mugello le condizioni erano difficili per il meteo però sono sempre lì che me la gioco con i primi e mi diverto. Mi piace ancora tanto gareggiare, sono competitivo, non mi pesa allenarmi e vado avanti”.

Per quanto?

“Finché provo l’adrenalina, le emozioni e le vibrazioni che sto ancora provando non vedo perché smettere. In questo momento il ritiro non è nei miei pensieri”.

Foto Dani Guazzetti