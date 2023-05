F1 GP Monaco, Prove 1: Ferrari davanti con Sainz, 6° Verstappen

È da poco terminata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2023 di F1. Il miglior tempo è stato realizzato da Carlos Sainz in 1’13″372. Un buon inizio per la Ferrari, che in questo weekend nel Principato spera di tornare sul podio.

Doppietta spagnola completata da Fernando Alonso, che ha piazzato la sua Aston Martin in seconda posizione a 338 millesimi dal connazionale. In terza c’è Lewis Hamilton (+0″663) con una Mercedes W14 modificata rispetto alle scorse gare, ci sono aggiornamenti importanti ed è presto per dire se funzionino. Quarto tempo per Sergio Perez con la prima delle Red Bull, distante 666 millesimi da Sainz.

Charles Leclerc è quinto a 721 millesimi dal compagno. Il pilota monegasco della Ferrari ha commesso un errore nell’ultimo settore mentre stava migliorando il suo crono. Non ha espresso tutto il suo vero potenziale. Sesto Max Verstappen (+0″872), che in questa prima sessione di prove libere non ha brillato. Anche per lui un errore simile a quello di Leclerc.

Top 10 completata dalla McLaren di Lando Norris, dall’Alpine di Esteban Ocon, dalla Aston Martin di Lance Stroll e dalla Williams di Alexander Albon. Indietro George Russell, solo quindicesimo con l’altra Mercedes. La sessione è terminata con qualche minuto di anticipo a causa dell’incidente di Albon.

F1 GP Monaco 2023, risultati Prove 1: tempi ufficiali e classifica finale

1 Carlos Sainz Ferrari 1:13.372

2 Fernando Alonso Aston Martin +0.338

3 Lewis Hamilton Mercedes +0.663

4 Sergio Perez Red Bull Racing +0.666

5 Charles Leclerc Ferrari +0.721

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.872

7 Lando Norris McLaren +1.095

8 Esteban Ocon Alpine +1.213

9 Lance Stroll Aston Martin +1.281

10 Alexander Albon Williams —

11 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.346

12 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.353

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.448

14 Pierre Gasly Alpine +1.494

15 George Russell Mercedes +1.694

16 Nyck De Vries AlphaTauri +1.711

17 Oscar Piastri McLaren +1.820

18 Logan Sargeant Williams +2.185

19 Guanyu Zhou Alfa Romeo +2.312

20 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +2.413

Foto: Ferrari F1