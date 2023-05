MotoGP, Alex Marquez frena: “Meglio non avere aspettative”

Il passaggio dal team Repsol Honda a Gresini Racing ha ridato sorriso e grinta ad Alex Marquez. Nella sua prima stagione in MotoGP ha collezionato due podi, poi un’escalation verso il basso l’ha spinto al cambiamento. In sella alla Ducati Desmosedici ha ottenuto pole e 3° posto in Argentina, prima che una serie di eventi sfortunati gli ha fatto incassare quattro ritiri in tre weekend di gara. Nonostante sia solo 12° in classifica finale, il fratello minore di Marc Márquez guarda con ottimismo al campionato in corso.

Il passaggio da Honda a Ducati

Alex Marquez non ha ancora trovato il pieno feeling con la moto di Borgo Panigale e i risultati iniziano già ad affiorare. Non può fare tutto quello che vuole, pur confessando che la Ducati GP22 “è più veloce di quanto mi aspettassi“. Serve ancora lavoro per ottimizzare le prestazioni, “come pilota vuoi sempre qualcosa in più, chi è veloce vuole sempre un vantaggio maggiore. Non è mai abbastanza“. Sicuramente le sensazioni sono migliori rispetto al triennio precedente, sempre in sofferenza con la Honda RC213V. In quel lasso di tempo ha compreso come guidare il prototipo giapponese, dettagli che però sono cambiati con il trasferimento sulla Rossa. “Dopo tre anni, le cose non cambieranno da un giorno all’altro, ma giorno dopo giorno sto facendo progressi e migliorando sulla Ducati“.

Obiettivi realistici per Alex Marquez

Sin dal primo giro in pista con la GP22, nel test di Valencia del novembre 2022, Alex Marquez ha compreso che avrebbe potuto esprimersi al meglio. La MotoGP però è anche questione di fortuna e di una serie di circostanze che, negli ultimi Gran Premi, non hanno girato a suo favore. E’ pur vero che le ottime uscite iniziali hanno alzato troppo le aspettative. “Realisticamente dovremmo lottare per i primi 8 e non per il podio, quindi dobbiamo tutti calmarci un po’“, ha ammesso a Speedweek.com. “Abbiamo fatto un passo indietro e siamo ripartiti. Iniziamo sempre il fine settimana con basse aspettative e poi vediamo dove siamo venerdì e se possiamo tenere testa o migliorare sabato… Meglio non avere aspettative e costruire fiducia da lì, dalle prime prove alla gara“.

Foto: MotoGP.com