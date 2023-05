Un mese e mezzo senza MotoGP non hanno scalfito Marc Marquez, che si è presentato a Le Mans in ottima condizione fisica ed è stato subito molto competitivo. Difficile dire che abbia stupito, visto che anche quando correva con il braccio destro malandato riusciva a fare dei buoni risultati. Adesso che è posto, è normale aspettarsi che riesca a stare davanti. Nonostante una Honda non al livello della Ducati, lui comunque è in grado di fare la differenza. È un fenomeno e non ha smesso di esserlo nonostante i problemi fisici che ha dovuto fronteggiare.

MotoGP, Honda deve migliorare: Santi Hernandez spiega cosa serve

La RC213V ha diversi difetti e Marquez ha più volte sottolineato di non poter vincere nell’attuale condizione tecnica. Il suo capotecnico Santi Hernandez ne ha parlato sul canale YouTube di Nico Abad: “Honda deve migliorare l’accelerazione e la velocità di punta. Per i piloti è complicato sapere che perderanno tanto in rettilineo, perché poi devono recuperare in altri punti. Ci sono piloti che non vogliono prendere rischi, Marc è sempre lo stesso e riesce a tirare fuori dalla moto cose che non ci sono. È normale che se sei caduto tante volte non vuoi forzare troppo“.

L’otto volte campione del mondo in più occasioni ha dichiarato che la RC213V non è abbastanza veloce sul dritto e ciò lo costringe a dover recuperare in curva, rischiando di essere anche più aggressivo di quanto vorrebbe. A Le Mans c’è stata una mezza polemica per un duro sorpasso con contatto su Francesco Bagnaia, giudicato un normale contatto di gara e che giustamente non ha portato a penalità.

Hernandez e Marquez hanno fiducia in Honda

Marc sta affrontando tutto con molto realismo e anche Hernandez fa lo stesso, ribandendo anche di credere che Honda possa fare il salto di qualità auspicato: “In questo momento non possiamo vincere. Voglio credere che questa situazione cambierà. Ci stiamo lavorando – riporta Motosan.es – e anche la Honda si sta impegnando per invertire la tendenza. Sono loro i primi ad essere interessanti a cambiare le cose, sono la marca di moto più importante al mondo“.

L’ingegnere spagnolo ha speso parole di elogio anche per il pilota di Cervera, non escludendo al 100% l’ipotesi di rientrare in corsa per il titolo MotoGP 2023: “È bravo ad adattarsi ai problemi della moto. Sa spiegare bene le cose e quando parla sembra che ti stia dando una soluzione. A Le Mans poteva finire quarto, ma il suo DNA è vincere. Con tutte le gare perse non penso a vincere il Mondiale, anche se con Marc può succedere di tutto. Mi piacevano di più le gare quando il pilota faceva maggiormente la differenza. Oggi può ancora farla, come fa Marquez, ma prima era differente“.

Foto: Repsol Honda