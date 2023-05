F1 GP Monaco, Prove 2: Verstappen tallonato dalle Ferrari, Sainz sbatte

È andato in archivio il venerdì di prove libere del Gran Premio di Monaco 2023 di F1. Nella seconda sessione il miglior tempo è stato registrato da Max Verstappen in 1’12″462. Il campione del mondo in carica è apparso più a suo agio rispetto a quanto visto nella P1.

Seconda la Ferrari di Charles Leclerc, che accusa solo 65 millesimi di ritardo dalla Red Bull. Domani il suo obiettivo sarà quello di conquistare la terza pole position consecutiva nel Principato. Finora il GP di casa è stata una maledizione per lui, mai sul podio e protagonista di diversi episodi sfortunati/errori.

Norris si infila tra Alonso e Hamilton

Terzo tempo per Carlos Sainz (+0″107), leader del primo turno, e che è andato a sbattere in uscita dalla Chicane delle Piscine quando mancavano 17 minuti alla fine. Il suo incidente ha provocato le bandiere rosse, perché serviva rimuovere la sua SF-23. Il pilota spagnolo sia è scusato via team radio per l’errore commesso. Un vero peccato per lui, che stava ben comportando sul circuito cittadino di Monte Carlo.

Quarto troviamo Fernando Alonso con la Aston Martin, a precedere la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. Settima l’altra Red Bull RB19 guidata da Sergio Perez, che incassa oltre mezzo secondo da Verstappen. Top 10 completata da Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e dalle Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Solo dodicesimo George Russell, che continua a faticare un po’ con la versione aggiornata della sua Mercedes W14.

F1 GP Monaco 2023, risultati Prove 2: tempi ufficiali e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12.462

2 Charles Leclerc Ferrari +0.065

3 Carlos Sainz Ferrari +0.107

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.220

5 Lando Norris McLaren +0.444

6 Lewis Hamilton Mercedes +0.498

7 Sergio Perez Red Bull Racing +0.529

8 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0.588

9 Pierre Gasly Alpine +0.627

10 Esteban Ocon Alpine +0.700

11 Lance Stroll Aston Martin +0.723

12 George Russell Mercedes +0.729

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo +0.892

14 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.995

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.058

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.179

17 Nyck De Vries AlphaTauri +1.201

18 Oscar Piastri McLaren +1.211

19 Alexander Albon Williams +1.755

20 Logan Sargeant Williams +1.776