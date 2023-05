F1 GP Monaco 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Dopo l’annullamento dell’appuntamento di Imola a causa delle alluvioni capitate in Emilia-Romagna, la F1 è finalmente pronta a tornare in azione. In questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio di Monaco. È uno degli eventi più glamour del calendario, ma anche dei più noiosi per i tifosi dato che effettuare sorpassi è difficilissimo e quindi le gare non sono spettacolari.

F1 GP Monaco, le caratteristiche del circuito

Il circuito di Monte Carlo è un cittadino non permanente che si snoda tra le strade del Principato. Lungo 3,337 chilometri e costituito da 19 curve (10 a destra e 9 a sinistra), presenta praticamente solo due punti nei quali è possibile provare a superare: alla fine del rettilineo dei box prima di affrontare la curva Sainte Dévote e all’uscita al Tunnel prima della Chicane del Porto.

La pista è stretta, con le macchine che spesso sfiorano i guardrail, i piloti devono guidare con grande attenzione. Il minimo errore può comportare un incidente, il margine è ristrettissimo a Monaco. Considerate le scarse chance di sorpassare, diventa fondamentale fare delle buone qualifiche per partire più avanti possibile. Attenzione agli eventuali incidenti che possono regalare colpi di scena, bisogna farsi trovare pronti anche con le strategie. Le monoposto correranno con assetti ad alto carico aerodinamico, il grip dell’asfalto e il consumo delle gomme sono bassi, Pirelli porterà le mescole C3, C4 e C5. C’è un’elevata probabilità che si corra con la pioggia, possono esserci sorprese.

Il pilota più vincente in terra monegasca è il leggendario Ayrton Senna, che ha trionfato per sei volte. Cinque i successi di Graham Hill e Michael Schumacher. Lewis Hamilton è a quota tre, dietro anche ad Alain Prost (quattro). Lo scorso anno ha vinto Sergio Perez con la Red Bull, che aveva trionfato anche nel 2021 con Max Verstappen.

Formula 1 2023: classifica piloti e costruttori

Verstappen arriva nel Principato da leader della classifica generale con 119 punti. Nell’ultimo GP a Miami è stato protagonista di una prova di forza straordinaria. Perez, secondo a quota 105 punti, dovrà impegnarsi tanto per rendergli complicata la corsa verso il suo terzo titolo in F1. In terza posizione c’è Fernando Alonso con una Aston Martin che oggi ha ufficializzato la futura partnership con Honda e che sul circuito di Monte Carlo proverà a vincere. Poi ci sono i piloti Mercedes e Ferrari, che sperano di sorprendere. Charles Leclerc non è mai salito sul podio nella sua gara di casa, nonostante due pole position (2021, 2022).

CLASSIFICA PILOTI: Verstappen 119 punti, Perez 105, Alonso 75, Hamilton 56, Sainz 44, Russell 40, Leclerc 34, Stroll 27, Norris 10, Gasly 8, Hulkenberg 6, Ocon 6, Bottas 4, Piastri 4, Zhou 2, Tsunoda 2, Magnussen 2, Albon 1, Sargeant 0, De Vries 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 224 punti, Aston Martin 102, Mercedes 96, Ferrari 78, McLaren 14, Alpine 14, Haas 8, Alfa Romeo 6, AlphaTauri 2, Williams 1.

F1 GP Monaco: orari Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il Gran Premio di Monaco sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro Tv8 trasmetterà solo le differite di qualifiche e gara. Di seguito il programma con gli orari dell’evento.

Giovedì 25 maggio 2023

18:00 conferenza stampa piloti

Venerdì 26 maggio 2023

13:30-14:30 – Prove Libere 1

17:00-18:00 – Prove Libere 2

Sabato 27 maggio 2023

12:30-13:30 – Prove Libere 3

16:00-17:00 – Qualifiche (18:30 differita TV8)

Domenica 28 maggio 2023

15:00 – Gara (18:00 differita TV8) – 78 giri

Foto: Formula1.com