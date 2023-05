Era evidente da ore che non si sarebbe potuto correre questo week end: le autorità hanno annunciato la cancellazione del GP di Formula 1 a Imola. La situazione nel circondario è drammatica. Ben 14 I fiumi esondati, anche in più punti: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco. Il tracciato è sfiorato per buona parte dal fiume Santerno, che nelle ultime ore faceva davvero paura, con l’acqua limacciosa che in parte è esondata anche nel paddock, come si vede dalla foto sopra pubblicata sui social.

Barricati negli hotel

I piloti, i team, media arrivati in Romagna sono barricati negli alberghi. Dentro la città di Imola è tutto sotto controllo ma il Santerno è off-limits. C’è stata una frana nella strada della Tosa, è impossibile raggiungere in auto o anche a piedi l’autodromo. I team che soggiornano a Faenza si ritrovano con auto e mezzi inutilizzabili perché coperti di fango causa dell’esondazione dei fiumi Marzeno e Lamone. La maggior parte delle strade del faentino sono chiuse per frane così come alcuni ponti. Tanti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e al momento si contano cinque vittime.

Cancellazione inevitabile

Vista la situazione, era impossibile che si potesse dare via libera ad un evento che avrebbe richiamato centomila spettatori. Fra l’altro i collegamenti con Imola sono ancora difficilissimi: autostrade, statali e linee ferroviarie sono interrotte oppure agibili con difficoltà. Molti parcheggi e aree destinate al pubblico sarebbero state comunque impraticabili perché impossibili da bonificare in 48 ore. In Romagna in queste ore si è discusso aspramente dell’opportunità dell’eventuale salvataggio dell’evento. In questo momento le forze dell’ordine, la protezione civile e volontari devono preoccuparsi di salvare le vite umane, le case, le attività economiche più che di un evento sportivo per quanto importante.

