Superbike ’24: “Ecco dove correranno Petrucci e Bassani”

Nulla di nuovo sotto il sole per Axel Bassani e Danilo Petrucci. In questi mesi si è parlato tanto ma sembra che alla fine resteranno nei loro attuali team di Superbike, salvo scossoni improvvisi di un mercato ancora in pieno fermento. Danilo ha corso la Ducati in MotoGP a Le Mans e se è è innamorato ma un conto sono i sogni ed un altro è la realtà. Axel ambisce da tempo ad una squadra ufficiale ma difficilmente riuscirà ad approdarci nel 2024.

“Non prevedo cambiamenti clamorosi – dice Alberto Vergani a Corsedimoto – non ho la sfera di cristallo ma al momento non ho nessuna trattiva in piedi riguardo ad Axel. Ducarti Aruba non lo vuole ma semplicemente perché non ne ha bisogno. Ha Bautista che domina e la squadra ha un suo equilibrio, non posso dargli torto. Probabilmente continueremo con Motocorsa. Lorenzo Mauri è una persona stupenda, un super appassionato che mette il cuore oltre gli ostacoli. Sicuramente non cambieremo per andare in un altro team privato. Alex lascerebbe Motocorsa solo per andare a correre per una Casa ma in questo momento non c’è nulla di concreto”.

Danilo Petrucci resterà con Barni?

“Danilo ha provato la Ducati MotoGP e gli è piaciuta tanto ma credo che resterà un sogno. Probabilmente si libererà una moto al Team Gresini ma è la più ambita del paddock, c’è la fila di chi ci vuole andare perché la squadra è ottima e la moto è al top. Credo che abbia un uno per cento di possibilità di gareggiare in MotoGP. Quasi certamente resterà in Superbike e probabilmente con Barni che ringrazio ancora. La moto è buona, bisogna lavorarci ma credo che non siamo lontani ed in due anni potrebbero arrivare dei risultati”.

Alberto Vergani, segui anche Lorenzo Savadori. Cosa farà nel 2024?

“A lui piacerebbe fare il pilota a tempo pieno ma credo che continuerà a fare il tester sempre con Aprilia sperando di fare più wild card possibili in MotoGP”.

Foto: MotoGP.com