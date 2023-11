Eicma: Nolangroup presenta la collezione ’24 con Iannone e Stoner

Il marchio Nolangroup torna ad Eicma dopo l’ultima partecipazione datata 2019. In uno stand di design caratterizzato da uno stile pulito ed elegante, i visitatori avranno modo di conoscere il prodotto attraverso tre “isole” principali dedicate alle inedite novità 2024 e ai prodotti flagship del marchio. Le isole condurranno l’ospite alla scoperta dei mondi full face, modulare, hybrid/jet, tutto firmato Nolan.

Le novità più attese

Tra le novità per la stagione 2024, in esposizione due modelli full-face: X-804 RS Ultra Carbon. Parliamo dell’evoluzione dell’eccellenza in fibra per il mondo racing progettato per piloti e i racer. Che cercano, in pista così come nel quotidiano, sicurezza ineccepibile, massimo comfort, leggerezza e finezza aerodinamica. Potremmo ammirare anche N60-6 Sport, l’integrale in policarbonato arricchito da un ampio spoiler posteriore e originalità nel design. Già qui si intuisce uno dei grandi cambiamenti legati alla Brand strategy, ovvero la presenza del prodotto X-804 RS Ultra Carbon marchiato Nolan e contraddistinto dalla sigla XSeries, che identificherà a partire dal 2024 tutta la gamma in fibra.

I modulari

Due i modulari novità per la prossima stagione: N120-1, il primo flip-back nella storia di Nolan dedicato a coloro che cercano la perfetta combinazione tra essenza sportiva e anima turistica, e N100-6, il flip-up in policarbonato con uno stile sportivo, tecnologia all’avanguardia e prestazioni al top. Gli appassionati troveranno allo stand anche un’ampia selezione dei modelli continuativi della collezione Nolan 2024, con nuove grafiche e colorazioni, ideale completamento del proprio stile in sella. E avranno anche modo di avere un primo contatto con la tecnologia Mesh che caratterizzerà due nuovi sistemi di comunicazione N-Com, disponibili sul mercato da febbraio 2024.

Experience Center, cos’è?

Tra le attività che Nolangroup proporrà allo stand di Eicma c’è l’Experience Center, un’area dedicata a tutti coloro che vorranno toccare con mano e provare le novità della collezione. Un Team di tecnici sarà presente per raccontare le peculiarità di ogni modello e offrire consigli. Ma non è tutto. Nolangroup consolida anche ad Eicma il proprio legame con il mondo sportivo e lo farà invitando il grande Casey Stoner, pilota australiano che in oltre 20 anni di carriera ha indossato sempre e solo i caschi Nolan. Casey è l’Ambassador del marchio e incontrerà i suoi fan, il pubblico per firmare autografi allo stand in occasione del Meet&Greet di mercoledì 8 e giovedì 9. Per gli aficionados di SBK, Nolan ha in serbo la visita di Andrea Iannone, pronto al rientro in pista nel WorldSBK24 con il nuovissimo X-804.

Il commento di Enrico Pellegrino

“Questa nuova edizione di Eicma segna ufficialmente il ritorno del marchio Nolan alla manifestazione dopo alcuni anni di assenza” racconta Enrico Pellegrino, CEO e Direttore Generale di Nolangroup. “Da circa un anno stiamo lavorando per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia con grandi novità dal punto di vista del prodotto e del marchio. Un Salone di calibro internazionale quale Eicma, sarà la giusta vetrina per dare voce e visione a questi primi importanti cambiamenti.”

Nolangroup aspetta tutti i visitatori al Padiglione 9P – Stand I86 da giovedì 9 a domenica 12 novembre.