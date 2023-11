MotoE, si cambia: i test invernali 2024 saranno in Portogallo

Il calendario rappresenta un’interessante novità per la prossima stagione MotoE. Su tutti l’inserimento della trasferta in Portogallo, che non rappresenterà solamente la tappa inaugurale. I test invernali verso il 2024 non saranno infatti né a Jerez, come fatto fin dal 2019, né a Barcellona, una novità di questo 2023. Stavolta infatti entrambe le sessioni di test prima dell’inizio del campionato avranno luogo all’Autodromo do Algarve di Portimao.

L’appuntamento portoghese rappresenta una novità piuttosto interessante per la MotoE. I 18 piloti della categoria avranno quindi quattro giorni di tempo per prepararsi al meglio all’evento inaugurale, oltre a porre le basi di partenza per il campionato. Piloti però che ancora devono essere ufficializzati per la maggior parte: per il momento solo Gresini Racing ha dichiarato quale sarà il suo duo d’attacco, ovvero Matteo Ferrari ed Alessio Finello, confermati per il 3° anno consecutivo.

I prossimi test invernali

Test 1: 21-22 febbraio – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

Test 2: 3-4 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

MotoE 2024, il calendario

1. Portogallo – 22-23 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2. Francia – 10-11 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

3. Spagna/Catalunya – 24-25 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

4. Italia – 30/05-1/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

5. Paesi Bassi – 28-29 giugno – TT Circuit Assen

6. Germania – 5-6 luglio – Sachsenring

7. Austria – 16-17 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

8. San Marino – 6-7 settembre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Foto: Michelin Motorsport