MotoGP, Honda: un piano di super test per la RC213V

Per aiutare i costruttori MotoGP in difficoltà come Honda e Yamaha a uscire dalla loro crisi, Dorna ha introdotto un sistema di concessioni per la stagione 2024. A loro disposizione una serie di vantaggi e libertà, compresi i test privati, di cui Honda sembra volerne fare un largo uso. A Luca Marini e Joan Mir il compito di portare avanti l’evoluzione della RC213V e scremare gli aggiornamenti che arriveranno di volta in volta.

Extra test per la Honda RC-V

Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’edizione spagnola di Motorsport, la Honda avrebbe in mente un piano di ben 22 test nel corso del 2024. Si tratta solo di un piano iniziale e molto probabilmente non sarà completamente portato a termine. Le concessioni, compreso lo sviluppo libero del motore durante la stagione MotoGP, verranno riviste durante la pausa estiva, a seconda dei risultati ottenuti fino a quel momento. Ma è chiaro che la Casa dell’Ala dorata sta focalizzando l’attenzione principalmente sui test privati. Non è da escludere che ad alcuni di essi parteciperanno anche Luca Marini e Joan Mir. A patto che non interferiscano con il già fitto calendario dei Gran Premi.

La maggior parte del lavoro verrà svolto dal test team e dal collaudatore Stefan Bradl. Per portare avanti l’agenda dei test servirà però un secondo collaudatore per dare il cambio al pilota tedesco, che a sua volta potrà partecipare fino a cinque weekend di gara come wildcard, a partire dalla gara di Jerez del 28 aprile. Sebbene il team satellite LCR si sia offerto di aiutare la Honda a sviluppare la nuova moto. Al momento non ci sono piani per impiegare Johann Zarco e Taka Nakagami nei test privati.

La prossima settimana, i membri del test team e LCR si recheranno a Tokyo per prendere parte a un tradizionale incontro ove i tecnici familiarizzeranno con la RC213V 2024. Dopo questo primo contatto, Bradl e il test team si recheranno a Jerez nella settimana del 22 gennaio per svolgere un primo test insieme ai team del Mondiale Superbike. Ciò coinciderà con la presentazione ufficiale del team ufficiale HRC in Giappone, prima dello shakedown MotoGP di Sepang ad inizio febbraio.

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE