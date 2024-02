Dunlop introduce la gomma da qualifica nel CIV Superbike

Come ampiamente risaputo, nei mesi scorsi la FMI ha siglato un accordo pluriennale con Dunlop per la distribuzione unica degli pneumatici nel Campionato Italiano Velocità. L’azienda britannica potrà così avvalersi del ruolo di “mono-fornitore” in tutte le categorie della serie tricolore fino alla stagione 2026 compresa. Per alcune di queste si tratterà soltanto della prosecuzione del percorso intrapreso nel recente passato. Questo il caso del CIV Superbike, dove vige il suddetto “mono-gomma” dal 2022 a questa parte. Un sodalizio in grado di presentare novità di anno in anno, non farà eccezione il 2024.

Debutta la Dunlop da qualifica nel CIV Superbike

Se nel 2022 erano state accolte con un certo scetticissimo generale, scombinando un po’ le carte in tavola, le novità introdotte stagione dopo stagione hanno incrementato le prestazioni e, contestualmente, le sensazioni dei piloti. Per il CIV Superbike 2024 vi sarà tuttavia un’ulteriore variabile in termini di specifiche. Trattasi della VAL33, soluzione di mescola supersoft di tipo “Multilap”, impiegabile esclusivamente in qualifica.

Variabile

Seppur in quantità limitata (1 treno per pilota), in base alla presenza di determinate condizioni meteo-asfalto, al setting e le caratteristiche naturali della moto, la Supersoft VAL33 potrà essere utilizzata in più sessioni di qualifica. Lo dice la sua stessa caratteristica intrinseca: “Multilap”. Con questa nuova soluzione che sarà disponibile già a partire dai test ufficiali in programma il 18-19 marzo prossimi al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in Dunlop assicurano che si registrerà un consistente miglioramento dei riferimenti cronometrici in confronto alle precedenti stagioni…

Le altre mescole

Nelle medesime misure “maggiorate” 200/70R17, la super-morbida Dunlop andrà ad affiancare le mescole posteriori KR108 quali MS1+ (ormai conosciuta perché introdotta nel corso della stagione 2023) e VAL35 (upgrade della M0+ con miglior grip al massimo angolo di piega). All’anteriore trovano altresì conferme le KR109 in mescola MS1+ e MS3+ di misura 125/80R17.