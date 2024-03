Penta e Kevin Manfredi: avanti nel CIV Superbike con Suzuki

L’innesto di Kevin Manfredi ha indubbiamente ridato nuova linfa al programma Penta Motorsport nel Campionato Italiano Velocità. Con la pratica del rinnovo sbrigata da diversi mesi a questa parte (seppur con l’accordo reso noto pubblicamente soltanto lo scorso 29 febbraio), questo sodalizio istituito nel 2022 si presenterà al via del CIV Superbike anche per la stagione 2024. Con i medesimi colori e organigramma, ma soprattutto sempre con Suzuki.

La rinascita Suzuki nel CIV Superbike

Spezzato il digiuno di podi quadriennale con il clamoroso secondo posto ottenuto nella bagnata Gara 1 di Misano dello scorso mese di aprile, la compagine dell’ex motociclista Ivan Goretti e il due volte Campione World Supersport Challenge con tutte le ragioni di questo mondo ritengono la GSX-R 1000 ancora valida. Sebbene sia un modello non aggiornato da anni, nell’ultimo biennio la Gixxer in configurazione CIV Superbike ha mostrato ampi margini di crescita. Di fatto non fa più notizia vederla lottare stabilmente per la top-6, spezzando l’egemonia Ducati, Aprilia, Honda e Yamaha.

Penta Motorsport in proprio

Un incremento delle prestazioni reso possibile facendo leva sui propri mezzi, pochi o tanti a seconda dei punti di vista, senza supporto diretto della casa madre: autofinanziamenti, un workshop rafforzato e, non da meno, la storica partnership con Euro Racing (importatore per l’Italia delle componenti tecniche via Yoshimura). In casa Penta Motorsport non si è badato a spese per “spingere oltre” un pacchetto a fine vita. Lo riafferma la mole di aggiornamenti portati in pista nel 2023 per migliorare l’erogazione della Gixxer, lontana discendente della moto che non più tardi del 2021 pagava dai rivali 20 km/h (!) sul dritto. Per quanto sia incamminata verso “il viale del tramonto”, le parti proseguiranno insieme per la terza stagione di fila con propositi ambiziosi.

2024 all’attacco

Per il 2024 si cercherà di rendere ancor più estrema, nei limiti del possibile, l’attuale GSX-R. In perfetta continuità con il recente passato, si farà ancora affidamento sulla collaborazione con Euro Racing e su partner/sponsor di lungo corso. La filiale italiana di Suzuki resterà alla finestra, aspettando (forse) il nuovo modello che potrebbe arrivare per le futuribili normative Euro 6. Ad ogni modo il team Penta Motorsport ha già precorso i tempi, diventando in un certo senso “preparatore”.

L’imprescindibile figura di Kevin Manfredi

Armonia progettuale che non poteva non passare dalla riconferma dell’highlander Kevin Manfredi. Co-artefice della “rinascita” Suzuki nel CIV Superbike, nel 2022 aveva accettato questa sfida un po’ per mettersi alla prova, un po’ per la fiducia incondizionata riposta nella squadra. Due anni dopo, non solo ha proiettato la GSX-R in una nuova dimensione, ma ha altresì contribuito ad attirare l’interesse di altri marchi attorno al “costruttore” Penta Motorsport. Un discorso da affrontare, eventualmente, in futuro. Intanto il motociclista spezzino, alternandosi parallelamente tra Mondiale MotoE ed Endurance FIM EWC, punterà a dare seguito ai progressi velocistici della Gixxer per scrivere una piccola pagina di storia nella massima serie tricolore. Assaporata la gioia del podio sul bagnato, il sogno diventa ora conquistarne un secondo (o più) anche in condizioni di asfalto ottimali.

Ultimi dettagli da sistemare

La livrea vintage di Penta Motorsport sfoggiata nel CIV Superbike 2023

Scivolerà in secondo piano invece il fatto che, per la prima volta in due anni, Penta Motorsport e Kevin Manfredi si affacceranno ad una stagione sportiva con la certezza di affrontare almeno una sessione di test pre-campionato, in questo caso la tornata di prove ufficiali in agenda a metà marzo a Misano. Una (importante) tappa di avvicinamento, finora sempre venuta meno complice i numerosi impegni dell’originario di Sarzana, che consentirà al binomio di approcciare il primo round (sullo stesso tracciato) con una buona base di partenza in vista del prosieguo dell’annata. Chissà se si deciderà di rilanciare la livrea con gli storici colori Suzuki (vedi sopra), già sfoderata nella seconda metà del 2023…

Photo credit: Dani Guazzetti