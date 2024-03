MotoGP Qatar, via al Mondiale 2024! Tutti gli orari del GP a Lusail

La nuova stagione è ormai ai nastri di partenza. L’appuntamento in Qatar torna all’inizio dell’anno e riprende quindi il suo “ruolo” di GP inaugurale di un nuovo campionato. Il Lusail International Circuit darà il via alla sfida mondiale, con tanti osservati speciali in MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il programma completo del Gran Premio in Qatar, con diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV) e “semidifferita” su TV8.

I piloti MotoGP da osservare

Scontato dire che c’è grande curiosità attorno a Marc Marquez e la sua Ducati azzurro Gresini. Come se la caverà l’otto volte iridato in Qatar, pista a lui mai particolarmente congeniale? Non dimentichiamoci anche dell’arrivo di Pedro Acosta, che ha già iniziato a sorprendere (o forse no?) in sella alla RC16. Senza dimenticare più in generale la truppa in rosso, con il bicampione Francesco Bagnaia al comando, ma anche il gruppo KTM o le Aprilia, tutti pronti a dare filo da torcere alle rosse. Come se la caveranno invece Honda e Yamaha, riusciranno a mostrare qualche segnale di risalita? Probabilmente non in Qatar, ma vedremo nel corso dell’anno se le concessioni daranno i primi frutti.

Moto2 e Moto3, prime risposte in Qatar

Sarà l’anno del debutto di Pirelli, che già ha fatto vedere una situazione ben precisa a livello di tempi. Nella classe minore David Alonso e José Antonio Rueda hanno polverizzato i precedenti record a Jerez, nella categoria intermedia invece ci è riuscito Fermin Aldeguer su Boscoscuro. Non sono arrivate particolari risposte dai ragazzi italiani, ma sarà il Lusail International Circuit a dare le primissime risposte riguardo i possibili piloti da tenere d’occhio per il 2024. I nomi citati (ma non gli unici) lo saranno di sicuro, emergerà anche qualche nostro pilota in grado di dire la sua nelle zone alte? La speranza è quella, vedremo però se arriveranno anche segnali concreti.

GP Qatar, gli orari di Sky Sport

Venerdì 8 marzo

12:00-12:35 Moto3 Prove Libere

12:50-13:30 Moto2 Prove Libere

13:45-14:30 MotoGP Prove 1

16:15-16:50 Moto3 Prove 1

17:05-17:45 Moto2 Prove 1

18:00-19:00 MotoGP Prove

Sabato 9 marzo

10:30-11:00 Moto3 Prove 2

11:15-11:45 Moto2 Prove 2

12:00-12:30 MotoGP Prove 2

12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17:00 MotoGP Sprint Race – 11 giri

Domenica 10 marzo

13:40-13:50 MotoGP Warm Up

15:00 Moto3 Gara – 16 giri

16:15 Moto2 Gara – 18 giri

18:00 MotoGP Gara – 22 giri

La programmazione TV8

Sabato 9 marzo (diretta)

13:40-14:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:50-16:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

16:45-17:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18:00 MotoGP Sprint Race – 11 giri

Domenica 10 marzo (differita)

18:45 Moto3 Gara – 16 giri

20:00 Moto2 Gara – 18 giri

21:45 MotoGP Gara – 22 giri

Foto: Michelin Motorsport