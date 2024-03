Voci insistenti su Pramac-MotoGP 2025? Fermin Aldeguer non ci pensa troppo, o forse è una motivazione in più. Sta di fatto però che proprio la Boscoscuro dell’alfiere Speed Up (con a referto anche una caduta ad inizio giornata, senza conseguenze) ha piazzato il nuovo record assoluto per una Moto2 a Jerez, riscrivendo ufficiosamente il crono di 1:40.640 nelle mani di Aron Canet dall’anno scorso. Si chiudono così le prove ufficiali della Moto2 a Jerez (qui i tempi del 1° giorno e del day-2), con un assente: l’esordiente Mario Suryo Aji infatti è rimasto fermo sia ieri che oggi.

In giornata Honda Team Asia ha comunicato che il neo pilota Moto2 ha accusato qualche fastidio fisico, per precauzione è stato deciso che si concentrerà sul recupero in vista del GP inaugurale in Qatar. Non sono mancati incidenti anche oggi, a iniziare dai primissimi di Alex Escrig e Senna Agius (rookie australiano in seguito fermato anche da un problema tecnico). A referto anche una caduta per Filip Salac, portato inizialmente al Centro Medico e poi ripartito nell’ultimo turno, sessione conclusiva in cui sono scivolati anche Jake Dixon e Joe Roberts, senza conseguenze.

Foto: Circuito de Jerez-Angel Nieto