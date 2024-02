Se in Moto3 c’è qualche divario più ampio (i tempi del 2° giorno), in Moto2 la classifica è un po’ più corta. Al comando però c’è di nuovo Aron Canet, che anzi lima sensibilmente quanto fatto ieri. Il record assoluto è molto vicino, ma oggi l’alfiere Fantic si ferma a 6 centesimi da quel tempo, con Joe Roberts e Fermin Aldeguer a ruota. Bene oggi Celestino Vietti che, grazie al miglior crono stampato nel turno conclusivo, completa questa seconda giornata col 4° tempo assoluto e come migliore degli italiani in Moto2. Domani toccherà al terzo ed ultimo giorno di test (il programma completo), sarà ancora Aron Canet il migliore o qualcun altro riuscirà a piazzarsi al comando?

Test Jerez, i tempi del primo giorno

Moto2 sessione 1

Sessione 2

Sessione 3

Moto2 combinata giorno 2

Foto: Circuito de Jerez-Angel Nieto