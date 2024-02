Moto2 Test Jerez: Aron Canet e Fantic i migliori del 1° giorno

C’è un pizzico di Italia al comando della classifica nella prima giornata di test Moto2 a Jerez. È il marchio lombardo-veneto Fantic, portato in vetta dal suo nuovo pilota Aron Canet. Lo spagnolo infatti ha chiuso al comando della combinata di questo mercoledì di prove grazie al tempo stampato nella seconda sessione odierna. A referto anche qualche incidente, come quelli di Celestino Vietti e Tony Arbolino, oppure quelli del nuovo duo Gresini e Darryn Binder, tutti senza conseguenze. Dopo le prove private non molto fortunate a Portimao, oggi si completa senza intoppi la prima giornata ufficiale per la Moto2. Si continua fino a venerdì, sono test importanti per avere una prima idea dei nomi da osservare per la nuova stagione mondiale.

Moto3-Moto2, il programma completo dei test ufficiali a Jerez

Moto2 sessione 1

Sessione 2

Sessione 3

Moto2 combinata

Foto: Fantic Racing