Moto2 e Moto3, nei Test Jerez le prime risposte verso il 2024

Dopo aver “tolto la ruggine” a Portimao (il resoconto della Moto3 e dei due giorni Moto2), i piloti delle classi minori del Motomondiale sono pronti a fare sul serio. Il Circuito de Jerez-Angel Nieto infatti si prepara ad ospitare tre giorni di test ufficiali per le due categorie. Dal 28 febbraio al 1° marzo il tracciato andaluso sarà affollatissimo, dalle 10:00 alle 18:00 le due classi si alterneranno in pista per un totale di tre turni a testa al giorno. È l’ultima occasione per Moto3 e Moto2 per prepararsi per la nuova stagione mondiale, al via nel weekend 8-10 marzo.

Stavolta però si farà sul serio, soprattutto per i protagonisti della classe intermedia. Non si può dire che siano stati particolarmente fortunati a Portimao, visto che causa maltempo sono state due giornate quasi buttate per la Moto2. Discorso diverso per la Moto3: non sono stati due giorni perfetti, visto che comunque la pioggia ha fatto capolino, ma è andata un po’ meglio e ci sono stati quindi riscontri più interessanti. Le prove vere e proprie però saranno appunto a Jerez: sono sempre test, ma potremmo avere qualche idea un po’ più chiara verso il Mondiale 2024.

Moto3, tutti i nomi

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza (e Vicente Perez)

Red Bull GASGAS Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

MTA Team: Stefano Nepa–Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

CFMOTO Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Tatsuki Suzuki

Honda Team Asia: Taiyo Furusato-Tatchakorn Buasri

BOE Motorsports: David Munoz – Joel Kelso

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – Ryusei Yamanaka

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – Filippo Farioli

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – Riccardo Rossi

MLav Racing Team: Scott Ogden-Joshua Whatley

Moto2, l’entry list

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti–Deniz Oncu

CFMOTO Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia–Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

GAS UP Racing Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-Manuel Gonzalez

American Racing Team: Joe Roberts-Marcos Ramirez

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-Jeremy Alcoba

Speed Up: Fermin Aldeguer-Alonso Lopez

Forward Factory Team: Alex Escrig-Xavi Artigas

Fantic Racing: Aron Canet-Xavi Cardelus

Test Jerez, il programma dei tre giorni

Mercoledì 28 febbraio

10:00-11:10 Moto2

11:20-12:30 Moto3

12:40-13:50 Moto2

14:00-15:10 Moto3

15:20-16.35 Moto2

16:45-18:00 Moto3

Giovedì 29 febbraio

10:00-11:10 Moto3

11:20-12:30 Moto2

12:40-13:50 Moto3

14:00-15:10 Moto2

15:20-16.35 Moto3

16:45-18:00 Moto2

Venerdì 1 marzo

10:00-11:10 Moto2

11:20-12:30 Moto3

12:40-13:50 Moto2

14:00-15:10 Moto3

15:20-16.35 Moto2

16:45-18:00 Moto3

Foto: Circuito de Jerez-Angel Nieto