Moto3: Vicente Perez, due GP con KTM Ajo al posto di Zurutuza

“Pronto per un nuovo capitolo.” Così Vicente Perez ha ufficializzato il suo impegno con i colori Red Bull KTM Ajo in questo inizio di stagione 2024. Il campione CIV Moto3 in carica (la nostra intervista) sarà infatti tra i protagonisti del Mondiale di categoria nei primi round del campionato. Come mai? Perez correrà al posto di Xabi Zurutuza, esordiente che compirà 18 anni solo il prossimo 7 aprile, quindi dopo i GP in Qatar e Portogallo.

Il basco classe 2006 non può neanche approfittare delle nuove eccezioni. Non ha vinto il JuniorGP né ha chiuso tra i primi 3, come invece ha fatto il nostro Luca Lunetta, vice-campione Moto3 Junior (compirà 18 anni solo a maggio, quindi sarà ancora 17enne al debutto mondiale). Di conseguenza Zurutuza deve attendere ancora prima dei suoi GP mondiali, potrà esserci solo dall’appuntamento in Texas. Prima di allora tornerà l’esperto pilota valenciano.

Vicente Perez, nuova occasione

Un nuovo ritorno nel Mondiale Moto3 quindi per Vicente Perez, che comunque di recente ha avuto l’occasione per riprendere le misure. Nel 2023 infatti ha disputato più GP con BOE Motorsport: prima ha corso al Mugello al posto di David Munoz, poi l’abbiamo visto negli ultimi cinque round mondiali per l’infortunata Ana Carrasco. Perez non ha davvero sfigurato: spiccano il 12° posto in Malesia e soprattutto il 5° posto in Qatar.

Unici GP chiusi a punti, ma va detto che i risultati non rispecchiano del tutto il potenziale mostrato dal 26enne valenciano. Sarà interessante vedere come se la caverà. La fame certo non manca, senza dubbio Vicente Perez sarà determinato a dire la sua in queste occasioni.

