Oltre ogni immaginazione. Yari Montella sapeva di poter andare a forte a Phillip Island ma non fino a quel punto, non pensava assolutamente alla doppietta. Il giovane campano è cresciuto tanto nelle ultime stagioni. La celebre frase di Nietzsche “ciò che non uccide rafforza” calza a pennello. Dopo ogni infortunio o episodio sfortunato Yari Montella è apparso più solido, concreto e maturo. Gareggia con il cuore ma anche, soprattutto, con la testa. Pure fuori dalla pista palesa grande saggezza e così, mentre è in viaggio per tornare in Italia dall’Australia, confida le proprie emozioni ma senza esaltarsi.

“Abbiamo fatto un week-end veramente positivo ed oltre le aspettative – racconta Yari Montella a Corsedimoto – è stato emozionante perché inaspettato. Sapevamo di poter essere competitivi e di poter fare un buon risultato però tornare a casa con due vittorie non lo avevo messe in programma sicuramente. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto, di come lavora la squadra. Credo che con questo metodo di lavoro potremo essere tra i protagonisti di tutte le gare, almeno ci proveremo: è questo l’obbiettivo. Sicuramente ci saranno gare in cui potremo faticare di più e in quel caso piuttosto che ambire alla vittoria o al podio cercheremo di puntare alla top cinque”.

Yari Montella guarda già avanti

“Mi godo questo momento ma allo stesso tempo penso già alla prossima che è a Barcellona dove l’anno scorso ho fatto fatica ed è stato forse il week-end peggiore dell’anno. Sarà importante arrivare lì ben preparato e cercare di fare bene”.

Foto social