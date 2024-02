Supersport Phillip Island, Stefano Manzi “Sono molto deluso”

Week-end da dimenticare per Stefano Manzi, vice-campione del mondo ed il grande favorito del Mondiale Supersport 2024 con la Yamaha Ten Kate. Avrebbe voluto iniziare il mondiale come ha fatto Yari Montella, con due vittorie e cinquanta punti in classifica, invece in due giorni ha portato a casa solo il secondo posto in gara-1, un risultato positivo ma che non lo aveva completamente soddisfatto come aveva detto lui stesso sabato scorso. “Ad essere sincero cercavo la vittoria dopo il mio ritmo della mattina quindi sono rimasto un po’ deluso dal secondo posto, ma è stata una gara strana. Sapevamo già che sarebbe stata una gara diversa a causa del pit-stop, quindi per questo sono abbastanza felice di essere sul podio”.

Il pilota del team Yamaha Ten Kate sperava di rifarsi la domenica. Partito dalla terza posizione in griglia, l’ha mantenuta fino a metà gara. Il riminese aveva deciso di risparmiare le gomme per poter magari sferrare un attacco nella fase finale ma non c’è stato modo. È caduto al sesto giro, è tornato in pista ma non c’era la possibilità di andare avanti e poco dopo ha riportato la sua moto ai box.

“Sono molto deluso per la domenica di Phillip Island perché non era quello che speravo – ha commentato – E’ dura uscire dalla prima giornata del campionato con 30 punti di svantaggio. Ora torniamo a casa e lavoreremo il più duramente possibile per essere forti in vista della prossima gara a Barcellona il mese prossimo”.

Intanto i team Yamaha stanno già facendo pressione per rivedere i valori di bilanciamento. Con i nuovi regolamenti ci si aspettava di vederle più competitive. Invece le Ducati e le MV Agusta hanno dimostrato, ancora una volta la loro superiorità. Kervin Bos, team manager Pata Yamaha Ten Kate Racing, comunque crede fortemente nel potenziale delle sue moto. “A Phillip Island sfortunatamente non siamo riusciti a concludere il fine settimana come speravamo. C’era incognita riguardo la tenuta delle gomme sulla distanza ma c’è stata la caduta che ha messo fine alla gara di Stefano Manzi. Il potenziale è enorme e sono sicuro che conquisteremo tanti quest’anno. questa è stata una giornata da dimenticare in fretta”.

Foto social