Aspar Team ha ufficializzato la sua formazione JuniorGP per la nuova stagione. Quattro piloti in totale, due di questi sono italiani: Alessandro Morosi sarà al via nella categoria Moto3, Giulio Pugliese invece disputerà nuovamente la European Talent Cup, parallelamente alla sua prima stagione in Rookies Cup. Due italiani e due spagnoli per Aspar Team nelle due categorie JuniorGP: in Moto3 ci sarà anche Marcos Uriarte, in ETC ecco Eduardo “Edu” Gutierrez. Formazione quindi totalmente rinnovata per la struttura di Jorge Martinez verso il campionato 2024.

JuniorGP Moto3

Classe 2004 di Cantabria, Marcos Uriarte è una new entry in Aspar Team ma per disputare quella che sarà la sua quinta stagione di categoria, la terza con denominazione JuniorGP. Finora vanta un piazzamento sul podio ottenuto nel 2021, vedremo come se la caverà quest’anno. Accanto a lui l’italiano Alessandro Morosi, che solo l’anno scorso con Eagle-1 è riuscito ad emergere. C’è stato anche qualche episodio sfortunato che quindi ha condizionato la categoria, ma è stato nettamente il suo anno di crescita.

European Talent Cup

Giulio Pugliese ha mandato in archivio un anno di debutto non semplice nella categoria con AC Racing. Quest’anno riparte da Aspar Team, l’asticella chiaramente si alza ed il giovane italiano mira ad ottenere risultati ben più consistenti in ETC. Come detto, impegno da alternare con la Rookies Cup dopo aver vinto le selezioni alla fine dell’anno scorso. Accanto a lui c’è appunto Eduardo Gutierrez, pilota spagnolo classe 2008, che come l’italiano è reduce da una stagione d’esordio non semplice in ETC. Come la coppia Moto3, un duo interessante nel monomarca Honda del JuniorGP.