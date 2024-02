Aprilia nel Mondiale Endurance 2024 con il team Aviobike

Il Mondiale Endurance FIM EWC dopo Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, BMW e Ducati è pronto ad accogliere il settimo costruttore impegnato nelle competizioni motociclistiche di durata. Al via della stagione 2024 si unirà infatti Aprilia grazie al progetto del team Aviobike, insieme a Nuova M2 e REVO Racing atteso al via della classe Superstock con la RSV4 Factory 1100 affidata a Kevin Calia, Luca Bernardi, Samuele Cavalieri e Francesco Cocco.

LUCE VERDE PER APRILIA NELL’ENDURANCE

Come riportato nei mesi scorsi, nel 2023 il Mondiale Endurance nella classe Superstock ha aperto alle moto da 1100cc, di conseguenza anche alla nuova Aprilia RSV4 Factory. Omologata FIM nel luglio 2023, l’iper-sportiva di Noale ha già conquistato il podio (3° posto di categoria) della graduatoria National Superstock alla 8 ore di Suzuka con il Team TATARA, preannunciando una partecipazione a tempo pieno per il 2024.

AVIOBIKE INSIEME A NUOVA M2 E REVO RACING

Il team Aviobike, realtà impegnata nel Mondiale Endurance dal Bol d’Or 2017, ha trovato l’intesa per schierare proprio la Aprilia RSV4 1100 nella specialità. “Dopo tanti anni con Yamaha ci tuffiamo in questa nuova sfida con Aprilia, portando in pista la RSV4 Factory 1100 nella classe Superstock del Mondiale Endurance“, ci ha spiegato Giovanni Baggi. “Una scelta giunta dopo diverse riunioni e aspetti da sistemare da un punto di vista tecnico, gestionale e organizzativo. Insomma: c’è voluto un po’ di tempo per mettere in piedi questo progetto, ma per tutti noi rappresenterà un cambio di marcia importante. Correremo sotto il “cappello” Aprilia come squadra supportata da Nuova M2-REVO che ci seguirà sotto l’aspetto tecnico. Potremo contare su un’assistenza di primissimo livello oltre all’accordo tecnico per schierare una RSV4 1100 competitiva“.

PILOTI DI VERTICE PER L’ENDURANCE

La Aprilia #101 sarà affidata a quattro piloti di vertice. Kevin Calia, Campione in carica con Kawasaki Louit Moto, fino a Francesco Cocco, passando per Luca Bernardi e Samuele Cavalieri, già portacolori Nuova M2 Racing Aprilia nel CIV Superbike. “Siamo molto felici anche della nostra line-up di piloti“, spiega Baggi. “Luca Bernardi è un pilota giovane e veloce, lo ha dimostrato proprio con Nuova M2 Aprilia nel CIV Superbike. Discorso analogo per Samuele Cavalieri che oltretutto è già “rodato” di Endurance in virtù del podio di classe Stock alla 8 ore di Suzuka sempre in sella ad una Aprilia. Noi come Aviobike ci siamo assicurati Kevin Calia. E’ Campione in carica proprio della Superstock del Mondiale Endurance, pilota veloce e di grande esperienza nelle corse di durata. Tornerà in squadra anche Francesco Cocco che ha già fatto parte del nostro team nel 2021“.

LE AMBIZIONI

Parlando delle aspettative, “Sulla carta possiamo essere competitivi. Già lo scorso anno ho provato a più riprese la RSV4 1100 anche nella Dunlop Cup e ho potuto constatare quali siano i pregi e dove intervenire per preparare la moto in configurazione Endurance SST 1100“, ha ricordato Baggi. Con la stessa casa madre che seguirà con un occhio di riguardo questa partecipazione al FIM EWC “Aprilia è chiaramente molto contenta di questo progetto. Ho incontrato più volte Massimo Rivola ed è un vero trascinatore. Io per primo ho un rapporto consolidato con Aprilia e Nuova M2 Racing, avendo corso per questa realtà nel triennio 2011-2013. Adesso si è creato questo sodalizio, siamo tutti allineati per questa stagione. Come Aviobike sono molto orgoglioso. In passato abbiamo ottenuto buoni risultati e portato a termine svariate 24 ore. Con questo bel progetto abbiamo nuova linfa per continuare il nostro impegno in questa specialità meravigliosa che mi ha rapito da pilota e da team manager ormai da tantissimi anni“.