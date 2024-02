Vallelunghino Racing Village: girare in pista all inclusive

Anche a Vallelunga, appena 30 chilometri a nord di Roma, adesso è possibile girare in minimoto senza pensieri e massimo divertimento. Su un circuito vero, riproduzione in scala dello storico “corto” del tracciato laziale. Il “Vallelunghino Racing Village” si trova all’interno dell’autodromo, in un’area attrezzata di tutto punto. E’ possibile noleggiare tutto: moto, abbigliamento e accessori. Inoltre è disponibile una scuola di pilotaggio che darà le prime indicazioni ai neofiti della pista e anche ai piccoli che si avvicinano per la prima volta a questo sport.

La struttura è stata realizzata con la consulenza di Alex Design Partner, l’azienda di Alessandro Mazzocchetti, conosciutissimo ex pilota che da 35 anni anni è uno dei designer più apprezzati del Motomondiale. Le grafiche del Vallelunghino si ispirano ai logotipi ufficiali dell’Autodromo Aci Vallelunga. La collaborazione con la Levantini Academi e Gazebo Flash.it è scaturita in un progetto esclusivo che ricrea in scala il famoso circuito “corto” famosissimo fin dagli anni ’50.

Rental Project, progetto realizzato su licenza di Alex Design, è nato nel 2019 per offrire agli appassionati di utilizzare MiniGP e MiniMotard al top. Al Vallelunghino si possono noleggiare mini da corsa 10/12 pollici, nelle cilindrate 90/110 automatiche. Ma non basta. Oltre a noleggiare moto e attrezzatura, è possibile avvalersi della Academy Racing School gestita dalla Levantini Academy, che è partner ufficiale di questo progetto. L’Academy fornisce consulenza per avviamento alle corse di tanti piccoli appassionati ma anche corsi di guida sicura.

Il mini circuito sarà aperto nei fine settimana, oppure su prenotazione durante i giorni feriali.