Aprilia con la RSV4 1100 sul podio Superstock alla 8 ore di Suzuka

Un paio d’ore antecedenti il successo di Aleix Espargaro in MotoGP a Silverstone, a circa 13.000 chilometri di distanza, dall’altra parte del mondo, Aprilia festeggiava un altro prestigioso traguardo sportivo. Alla 8 ore di Suzuka la RSV4 Factory 1100 schierata dal Team TATARA conquistava un (inaspettato) terzo posto di classe National Superstock alla 8 ore di Suzuka. Trattasi, come detto, di un podio inatteso, considerando il debutto alla “gara delle gare” ed il livello delle avversarie, ma ampiamente meritato restando costantemente in piena top-5 per tutto l’arco della contesa. Un traguardo che porta la firma anche del nostro Samuele Cavalieri, punta di diamante dell’equipaggio titolare #23, di fatto rappresentando l’inizio di un progetto destinato ad un 2024 a tempo pieno nel Mondiale Endurance FIM EWC.

APRILIA 1100 NEL MONDIALE ENDURANCE

Come anticipato in esclusiva in data 25 dicembre 2022, il Mondiale Endurance FIM EWC per la stagione 2023 ha aperto le porte alle 1100 nella classe Superstock. Ad avvenuta omologazione FIM, chiaramente, ottenuta per la categoria dalla RSV4 Factory 1100 soltanto lo scorso 28 luglio. In precedenza, come registratosi alla 24 ore di Le Mans dello scorso mese di aprile, la super-sportiva di Noale ha dovuto “ripiegare” sulla classe Experimental, conquistando in ogni caso la vittoria di classe con il team/concessionario Le Mans 2 Roues.

OMOLOGAZIONE ALL’ULTIM’ORA

Considerando che la 8 ore di Suzuka non contempla l’ammissione di moto Experimental al via, l’omologazione FIM per la RSV4 Factory 1100 è arrivata proprio all’ultimo momento utile, giusto la settimana antecedente il weekend di gara. Altrimenti il Team TATARA, dallo scorso anno compagine di riferimento del Gruppo Piaggio in Giappone, si sarebbe ritrovata costretta a correre con la RSV4 RF LE (1000cc), proprio come nella ST1000 (Superstock) dell’All Japan.

ANOMALIA ALL JAPAN

Proprio così. Nell’All Japan il Team TATARA Aprilia è presente nelle classi JSB1000 (Superbike) e ST1000 (Superstock), schierando tuttavia due differenti moto. Nel primo caso con la RSV4 Factory 1100 e preparazione Stock, mentre nella ST1000 può competere solo con la RSV4 RF LE. Per il 2024 potrebbe esserci una apertura in tal senso, seguendo per l’appunto il trend della graduatoria National Superstock della 8 ore di Suzuka.

LA CLASSE NATIONAL SUPERSTOCK

La maratona Endurance del Sol Levante presenta un’altra particolarità. Non valevole per la graduatoria della FIM Endurance World Cup, la classe Superstock non compete pertanto alla 8 ore, sostituita dalla cosiddetta “National Superstock“. Regolamento simile, ma gomma libera (non vi è la fornitura unica degli pneumatici Dunlop). Pertanto si tratta di una categoria extra-Mondiale Endurance, inerente la sola tappa di Suzuka.

PODIO APRILIA

Alla NST si sono schierati team ambiziosi, basti pensare che ha vinto il NCXX Racing diretto da Tetsuya Harada e, al secondo posto, ha concluso Kawasaki Plaza Racing Team, squadra ufficiale di Akashi vittoriosa nella medesima categoria lo scorso anno. In uno schieramento decisamente competitivo, la RSV4 1100 non ha sfigurato affatto in termini di performance sin dalle qualifiche, ottenendo un prestigioso terzo posto di categoria ed il diciannovesimo assoluto in gara.

IL TEAM TATARA

Un risultato storico che porta la firma del Team TATARA, dallo scorso anno riferimento Piaggio/Aprilia nelle competizioni motociclistiche All Japan. Una squadra diretta da Tetsugo Inoue, appassionato ex-pilota che ha corso persino alla Pikes Peak, coinvolgendo anche Kenji Ogura e la sua officina (da sempre legata alla casa di Noale), annoverando anche la presenza dell’ingegnere Mirco De Gianni sin dalla wild card di Samuele Cavalieri nell’All Japan Superbike a Motegi. Lo stesso protagonista del CIV Superbike con Nuova M2 Racing, affiancato da Ruka Wada e Masahiro Shinjo, si è reso autore di una corsa impeccabile, viaggiando su tempi a dir poco interessanti.

STORIA APRILIA A SUZUKA

Se vogliamo la 8 ore di Suzuka è parte della storia di Noale. Dal 2000 si sono viste complessivamente 19 Aprilia affrontare la leggendaria corsa giapponese, 16 delle quali in grado di vedere il traguardo. Miglior risultato un 17° posto conseguito nel 2011 dal Team Sugai Racing Japan dello stesso Yoshiyuki Sugai (per anni legato all’azienda italiana nell’All Japan) insieme a Hideyuki Ogata.

VITTORIA STOCK SPORT NEL 2005

Nel 2005 inoltre la RSV Mille R dell’Aprilia Motociclismo Test Team, progetto condiviso con il celebre mensile del settore, vinse la graduatoria Stock Sport. Una classe all’epoca esclusiva della 8 ore, ma non riconosciuta nel contesto del Mondiale Endurance targato FIM. Resta in ogni caso una vittoria di prestigio, oltretutto con un equipaggio estremamente interessante capeggiato da Daniele Veghini, collaudatore Aprilia con ben 5 partecipazioni (2005, 2013, 2016, 2017, 2019) a Suzuka, tutte con la casa di Noale. Accanto a lui avevano corso Federico Aliverti, attuale direttore proprio di Motociclismo, e la velocissima Samuela De Nardi, una delle 12 motocicliste ad aver avuto l’opportunità di affrontare la 8 ore dal 1978 ad oggi.

2024 NEL FIM EWC

Sulla scia del podio alla 8 ore di Suzuka, per il Mondiale Endurance FIM EWC 2024 è atteso un impegno maggiore di Aprilia nella specialità. Due squadre di livello della classe Superstock hanno, da tempo, già deciso di puntare sulla RSV4 1100…