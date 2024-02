Moto3 Portimao, giorno 2: David Alonso ancora protagonista nei test privati

Dopo una prima giornata nel segno di David Alonso, la Moto3 è di nuovo in pista. Continuano i test privati della categoria, di scena a Portimao in alternanza con la MotoE. Non cambia però il nome che troviamo in vetta alla classifica: anche oggi il migliore è sempre il colombiano di CFMOTO Aspar, che quindi manda già chiarissimi segnali in vista del nuovo Mondiale. Per quanto riguarda l’Italia della Moto3, alcuni segnali sono arrivati dai ragazzi SIC58 e da Bertelle di Snipers, ma si attendono i test a Jerez per ulteriori conferme. Ecco com’è andato il secondo e ultimo giorno di prove.

Moto3 sessione 1

1. Collin Veijer – Husqvarna Intact GP – 1:50.254

2. Joel Esteban – CFMOTO Aspar Team – 1:51.662 – +1.408

3. David Munoz – BOE Motorsport – 1:51.762 – +1.508

4. Nicola Carraro – MTA Team – 1:51.768 – +1.514

5. Filippo Farioli – SIC58 Squadra Corse – 1:52.049 – +1.795

Sessione 2

1. David Alonso – CFMOTO Aspar Team – 1:47.630

2. Collin Veijer – Husqvarna Intact GP – 1:47.774 – +0.144

3. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – 1:47.913 – +0.283

4. Adrian Fernandez – Leopard Racing – 1:48.592 – +0.962

5. Angel Piqueras – Leopard Racing – 1:48.623 – +0.993

Moto3 sessione 3

1. David Alonso – CFMOTO Aspar Team – 1:46.855

2. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – 1:47.943 – +1.088

3. Daniel Holgado – Red Bull GASGAS Tech3 – 1.48.064 – +1.209

4. Collin Veijer – Husqvarna Intact GP – 1:48.096 – +1.241

5. Joel Kelso – BOE Motorsport – 1:48.313 – +1.612

Sessione 4

1. David Alonso – CFMOTO Aspar Team – 1:46.690

2. Collin Veijer – Husqvarna Intact GP – 1:47.557 – +0.867

3. Scott Ogden – MLav Racing – 1:47.645 – +0.955

4. Ivan Ortola – MT Helmets-MSi – +1.000

5. Tatsuki Suzuki – Husqvarna Intact GP – 1:47.728 – +1.038

Foto: Aspar Team