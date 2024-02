Moto3 Portimao: David Alonso comanda il 1° giorno di test privati

Prima giornata di attività del 2024 anche per la Moto3, che oggi ha condiviso la pista con la MotoE (cosa che farà anche domani). Non sorprende particolarmente il nome in vetta, ovvero quello di David Alonso, visto che si tratta di uno dei maggiori candidati per la corona dopo quanto visto nell’anno di debutto. Suo il miglior crono della prima giornata di test privati a Portimao, anche se i tempi in questo momento vanno sempre presi con le pinze. Come si vede poi dai riferimenti dell’ultima sessione, non è mancata un po’ di pioggia per concludere la giornata. Di seguito tutte le classifiche.

Moto3 sessione 1

1. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – 1:47.692

2. Daniel Holgado – Red Bull GASGAS Tech3 – +0.025

3. Scott Ogden – MLav Racing – +0.909

4. Adrian Fernandez – Leopard Racing – +1.089

5. David Almansa – Snipers Team – +1.210

6. Jacob Roulstone – Red Bull GASGAS Tech3 – +1.247

7. Angel Piqueras – Leopard Racing – +1.292

8. Matteo Bertelle – Snipers Team – +1.404

9. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse – +1.470

10. Filippo Farioli – SIC58 Squadra Corse – +1.554

Sessione 2

1. Xabi Zurutuza – Red Bull KTM Ajo – 1:59.418

2. David Alonso – CFMOTO Aspar Team – +4.389

3. Joel Esteban – CFMOTO Aspar Team – +4.693

4. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – +9.469

5. Filippo Farioli – SIC58 Squadra Corse – +9.517

6. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse – +22.298

7. Scott Ogden – MLav Racing (nessun tempo)

Moto3 sessione 3

1. David Alonso – CFMOTO Aspar Team – 1:47.252

2. Daniel Holgado – Red Bull GASGAS Tech3 – +0.354

3. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – +0.470

4. Ivan Ortola – MT Helmets-MSi – +0.508

5. Filippo Farioli – SIC58 Squadra Corse – +0.727

6. Matteo Bertelle – Snipers Team – +0.825

7. David Almansa – Snipers Team – +0.922

8. Ryusei Yamanaka – MT Helmets-MSi – +0.932

9. Collin Veijer – Husqvarna Intact GP – +1.111

10. Scott Ogden – MLav Racing – +1.164

Sessione 4

1. David Alonso – CFMOTO Aspar Team – 2:03.068

2. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – +1.436

3. Scott Ogden – MLav Racing – +1.879

4. Xabi Zurutuza – Red Bull KTM Ajo – +2.049

5. Joel Esteban – CFMOTO Aspar Team – +2.191

6. Collin Veijer – Husqvarna Intact GP – +4.559

7. Tatsuki Suzuki – Husqvarna Intact GP – +6.459

