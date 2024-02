MotoE Test Portimao: Hector Garzo svetta nel 2° giorno

Chiuso il mercoledì di test (qui tutti i tempi), la MotoE torna in azione per il secondo giorno di prove. Dopo una partenza nel segno dei ragazzi italiani, ci pensa Hector Garzo a piazzare il miglior crono di giornata, unico a scendere sotto il muro di 1:47 oggi davanti a Nicholas Spinelli e Matteo Ferrari. Oltre al circuito da imparare, in questi test c’è anche una novità da parte di Michelin. Una nuova gomma per la categoria MotoE, già fornita ai piloti ma che verrà svelata ufficialmente in occasione del GP Portogallo, primo round 2024 della classe elettrica. Di seguito tutte le classifiche delle quattro sessioni odierne.

MotoE sessione 1

Sessione 2

Sessione 3

1. Alessandro Zaccone – Tech3 E-Racing – 1:47.294

2. Nicholas Spinelli – Tech3 E-Racing – +0.141

3. Jordi Torres – Openbank Aspar Team – +0.779

4. Kevin Zannoni – Openbank Aspar Team – +0.866

5. Massimo Roccoli – Ongetta SIC58 Squadra Corse – +1.193

6. Kevin Manfredi – Ongetta SIC58 Squadra Corse – +1.390

7. Chaz Davies – Aruba Cloud MotoE Racing Team – +2.040

8. Andrea Mantovani – KLINT Forward Factory Team – +2.652

9. Maria Herrera – KLINT Forward Factory Team – +3.497

10. Armando Pontone – Aruba Cloud MotoE Racing Team – +5.469

Sessione 4

1. Nicholas Spinelli – Tech3 E-Racing – 2:00.455

2. Eric Granado – LCR E-Team – +0.129

3. Mattia Casadei – LCR E-Team – +1.091

4. Miquel Pons – Axxis-MSi – +1.416

5. Matteo Ferrari – FELO Gresini – +1.954

Foto: Michelin Motorsport