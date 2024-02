Un vortice di emozioni. Sam Lowes ha 33 anni e nelle ultime stagioni ha sempre frequentato il Mondiale Superbike ma da spettatore. Appena poteva andava a vedere suo fratello Alex. Tra poche ore debutterà e da protagonista. Nei test precampionato, in sella alla Ducati dell’Elf Marc VDS Racing Team, è stato veloce. In Australia ha percorso 96 giri con un best lap in 1’29″432 a poco più di due decimi dai primi cinque. A differenza di Andrea Iannone, Sam Lowes non ha mai smesso di gareggiare ma il format del Mondiale Superbike è completamente diverso rispetto a quello del Motomondiale ed ovviamente la moto è agli antipodi rispetto alle Moto2 su cui ha gareggiato negli ultimi sei anni.

“È difficile esprimere a parole quanto sia entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con l’Elf Marc VDS Racing Team – dice il pilota inglese – È stato fatto tanto per realizzare questo progetto. Avevo molto da imparare e ne ho ancora. Devo abituarmi ad programma diverso con tre gare, ma è una sfida che mi sto godendo. Ci siamo preparati nel migliore dei modi e mi sento pronto, po’ più competitivo di quanto mi aspettassi. Ho una squadra fantastica alle mie spalle e daremo il massimo affinché il nostro debutto sia positivo”.

Sam Lowes non si sbilancia.

“L’obbiettivo principale è continuare a migliorare e acquisire esperienza. Dobbiamo vedere dove sarò nella prima gara per poi lavorare per continuare a crescere. Voglio iniziare la stagione prima di dire quali sono i miei obiettivi. Nei test svolti il ritmo era abbastanza buono e sento di poter lottare per i primi cinque ed è lì che intendo essere”.

