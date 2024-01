Superbike, Sam Lowes e Marc VDS ambiziosi: con la Ducati puntano in alto

Dopo Yamaha Motoxracing, anche il team Marc VDS si è presentato per la nuova stagione 2024. La squadra belga sarà al debutto nel Mondiale Superbike, dove schiererà Sam Lowes, ma manterrà comunque l’impegno nel campionato Moto2 con la coppia composta da Tony Arbolino e Filip Salac.

Superbike, Sam Lowes carico per il 2024

Per correre in SBK la formazione del patron Marc van der Straten ha scelto la Ducati Panigale V4 R, la moto migliore della griglia. Ad affiancare Lowes ci sarà un capotecnico esperto come Giovanni Crupi. Stefano Guidi si occuperà della telemetria, mentre Carmine Oliva, Marco Pascucci e Nicolas Guichard saranno meccanici del pilota inglese.

Sam è molto motivato per la sua nuova esperienza nel Mondiale Superbike, che arriva dopo tanti anni trascorsi in Moto2 e anche una stagione negativa in MotoGP con Aprilia nel 2017: “Sono molto felice e orgoglioso di continuare a lavorare con questa grande squadra e di correre ancora una volta per Marc. È una nuova grande sfida per me cambiare categoria dopo tanto tempo e sono molto felice e motivato di iniziare. Vorrei dire un enorme ringraziamento a Marc per avermi chiesto di essere il primo pilota per la sua squadra nel WorldSBK. La moto è bellissima ed è una sensazione fantastica guidare una Ducati. La livrea è fantastica ed è davvero speciale rappresentare Marc e questo team nel WorldSBK. Sono davvero entusiasta di continuare a lavorare con il mio nuovo capotecnico Giovanni per migliorare la mia comprensione della moto”.

Lowes sente di poter fare bene con la Ducati, anche se gli servirà un po’ di tempo per riuscirne e a sfruttare il pieno potenziale: “Ho solo bisogno di imparare la moto, le gomme e il formato durante un fine settimana di gara con le tre gare. Il primo obiettivo nei test sarà quello di rendere la moto mia e sentirmi a mio agio. Mi bastano giri e chilometri sulla moto per capire tante cose. Ma questo arriverà e se dovessimo correre oggi, sento che potremmo fare un buon lavoro. L’obiettivo però è lottare davanti. Spero di essere in lotta per il podio e la vittoria e di imparare molto. Anche essere il miglior pilota indipendente deve essere un obiettivo“.

Il team Marc VDS ha grandi obiettivi

Il 33enne di Lincoln ha grande fiducia e ne ha pure van der Straten: “Nel Campionato WorldSBK affrontiamo una nuova grande ed entusiasmante sfida. Anche se siamo appena agli inizi, siamo molto ben preparati e supportati dal brillante talento di Sam Lowes e dalla qualità tecnica di Ducati. Sappiamo che insieme possiamo realizzare grandi cose“.

Pure Marco Zambenedetti, responsabile del progetto Superbike di Ducati, è felice di iniziare questa collaborazione: “È un enorme piacere che il nome di Ducati brilli insieme a quello della famiglia Marc VDS Racing. I loro tre titoli mondiali in Moto2, i loro eccellenti risultati in più di un decennio e, soprattutto, il loro impegno per l’eccellenza, rendono questa squadra un partner ideale. Inoltre, siamo lieti che Sam Lowes guiderà la nostra Panigale V4 R Superbike. La Ducati farà tutto il possibile per aiutarlo a dimostrare la sua velocità e il suo talento, siamo convinti che la sua esperienza farà crescere anche noi. Vorrei infine ringraziare Marc van der Straten e il team per la fiducia riposta in Ducati per accompagnarli in questa nuova avventura nel WorldSBK. Sono sicuro che sarà una stagione entusiasmante per tutti“.

Foto: Marc VDS