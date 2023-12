Nella giornata di ieri c’è stato l’atteso esordio di Sam Lowes in sella alla Ducati Panigale V4 R. A Jerez le condizioni non erano quelle ideali. Al mattino aveva piovuto e la temperatura ha raggiunto un picco di 14 gradi. Ha fatto dei giri con le gomme Pirelli da bagnato e nel pomeriggio ha potuto utilizzare anche le slick, dato che il tracciato era più asciutto. Una prima presa di contatto con il mondo Superbike per lui e per il team Marc VDS. Era importante provare la moto prima della fine del 2023.

Superbike, test Jerez: le sensazioni di Lowes

Il pilota britannico è contento di come è andata, nonostante un clima non favorevole: “La giornata è iniziata con eccitazione e attesa. Volevo disperatamente guidare la Ducati e fare il mio debutto nel WorldSBK, ma non c’erano le condizioni ideali. Prima di effettuare il primo run su pista bagnata ero molto nervoso. Ma dopo tre giri avevo un grande sorriso sul viso, perché la moto era così amichevole nella guida e mi ha dato subito fiducia. Mi sono sentito subito a casa con la squadra, hanno saputo spiegarmi su cosa dovevo concentrarmi per essere veloce su una Superbike“.

Lowes sa di doversi adattare alla Panigale V4 R e al tempo stesso ha già avuto modo di constatare le qualità della moto bolognese: “Devo cambiare il mio stile dopo tanto tempo in Moto2, però dobbiamo procedere passo dopo passo. Sicuramente devo vedere come freno. Ma amo la moto, fa alcune cose incredibilmente bene ed è bellissima da guidare. La velocità è davvero impressionante. Cambiavo marcia e la moto voleva solo continuare ad accelerare, sono rimasto impressionato da come l’elettronica gestisca bene le prestazioni con gomme consumate“.

Ora dovrà attendere gennaio 2024 per risalire in sella, dovrà fare bene i test pre-campionato prima di iniziare le gare. Comunque Sam è ottimista su quello che riuscirà a fare nel Mondiale Superbike: “Non vedo l’ora di correre nel 2024. So che il WorldSBK è un campionato di altissimo livello, ma questo test mi ha convinto che possiamo essere competitivi, perché so che c’è un grande margine per migliorare“.

Foto: Marc VDS