MotoE Test Portimao, giorno 1: Spinelli parte col piede giusto

Chiusi i test MotoGP, inizia l’avvicinamento alla stagione anche per la classe MotoE. A partire da oggi infatti i 18 protagonisti stanno scoprendo Portimao in sella alla Ducati V21L. Prima giornata nel segno di Nicholas Spinelli e Alessandro Zaccone di Tech3, con Kevin Zannoni ed il campione Mattia Casadei a completare una top 4 tutta tricolore. Si apre così la prima tornata di test per conoscere l’unico nuovo circuito del calendario 2024, si girerà fino a venerdì. Programmati quattro turni di prove al giorno, da domani però la pista sarà condivisa con Moto3 e Moto2, impegnati invece in test privati.

Nuova pista, ma anche team e volti nuovi verso questa seconda stagione con denominazione Mondiale. Arrivano infatti le squadre Axxis-MSi, Forward e Aruba per questo 2024, per quanto riguarda i piloti invece i debuttanti sono Massimo Roccoli, Armando Pontone, Oscar Gutierrez e Chaz Davies. Per loro quindi si tratta di un insieme di novità tra moto, gomme e circuito in questa prima tre giorni di test, mentre tutti gli altri piloti si “tolgono la ruggine”, pur come detto con la novità delle montagne russe di Portimao. Di seguito alcune immagini (credits: Autodromo do Algarve) e tutti i tempi di giornata.

MotoE sessione 1

1. Hector Garzo – Dynavolt Intact GP MotoE – 1:49.336

2. Jordi Torres – Openbank Aspar Team – +0.535

3. Nicholas Spinelli – Tech3 E-Racing – +0.768

4. Kevin Zannoni – Openbank Aspar Team – +1.009

5. Miquel Pons – Axxis-MSi – +1.194

6. Oscar Gutierrez – Axxis-MSi – +1.200

7. Matteo Ferrari – FELO Gresini MotoE – +1.256

8. Mattia Casadei – LCR E-Team – +1.679

9. Kevin Manfredi – Ongetta SIC58 Squadra Corse – +1.864

10. Eric Granado – LCR E-Team – +2.057

11. Alessio Finello – FELO Gresini MotoE – +2.379

12. Andrea Mantovani – KLINT Forward Factory Team – +2.588

13. Chaz Davies – Aruba Cloud MotoE Racing Team – +2.802

14. Massimo Roccoli – Ongetta SIC58 Squadra Corse – +2.935

15. Lukas Tulovic – Dynavolt Intact GP MotoE – +3.227

16. Maria Herrera – KLINT Forward Factory Team – +3.439

17. Alessandro Zaccone – Tech3 E-Racing – +4.804

18. Armando Pontone – Aruba Cloud MotoE Racing Team – +7.312

Sessione 2

Foto: Epaddock

MotoE sessione 3

Foto: Epaddock

Sessione 4

Foto di copertina: Autodromo Internacional do Algarve