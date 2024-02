Tra i piloti che hanno brillato nel recente test MotoGP in Qatar c’è sicuramente Enea Bastianini, che ha chiuso al secondo posto, appena dietro al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Sembra proprio che con la Ducati Desmosedici GP24 sia rinato, dopo le difficoltà (anche fisiche) avute nel corso della scorsa stagione. Le premesse appaiono positive per il riminese, alla ricerca di riscatto e anche del rinnovo del contratto in scadenza a fine anno.

MotoGP, test Qatar: l’entusiasmo di Bastianini

Il campione Moto2 del 2020 ha lasciato Lusail con una carica di positività in vista dell’inizio del campionato: “Sono contento – ha dichiarato a Sky Sport MotoGP – perché abbiamo dimostrato di avere una buona velocità. Ho avuto un buon passo quando ho fatto il long run e anche nel time attack sono stato veloce, sono stupito pure io. Forse non abbiamo dato il 100% nel giro veloce, però abbiamo fatto un ottimo tempo”.

Bastianini sta andando bene soprattutto perché è a posto fisicamente o perché la Desmosedici GP24 è più adatta a lui? La risposta è chiara: “Dipende da entrambe le cose. Fisicamente sto meglio, mi sento molto più a mio agio in sella, ma anche la moto è migliorata. Già dal primo giorno in Malesia mi sono sentito subito più a mio agio in confronto alla GP23. Non è molto diversa, però mi dà quel feeling che mi permette di spingere un po’ di più. Il lavoro non è finito, dobbiamo andare avanti, ma abbiamo una buona base di partenza in vista della prima gara“.

Enea fiducioso per la prima gara

Il pilota romagnolo si sente in una condizione tecnica soddisfacente per affrontare il primo gran premio del 2024 a Lusail (8-10 marzo): “Abbiamo fatto un buon lavoro. Io e Pecco abbiamo provato cose diverse, possiamo mescolare le situazioni e capire qual è la migliore versione di questa moto. Credo che abbiamo delle buone informazioni e i ragazzi a casa lavoreranno 24 ore su 24 per non farsi trovare impreparati“.

Infine, Enea ha elogiato il teammate Bagnaia per la competitività mostrata: “Il tempo di Pecco è stato buonissimo. Avessi spinto di più, mi sarei potuto avvicinare, però ad oggi lui è quello che ha fatto più la differenza sia sul ritmo sia sul time attack. Se oggi ci fosse la gara, sarebbe l’uomo da battere“. Pecco davanti a tutti, ma il Bestia c’è.

Foto: Ducati Corse