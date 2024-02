Il ventitreenne Tom Toparis parteciperà come wild card al primo round del Mondiale Supersport con la Yamaha YZF-R6 del team Stop and Seal Racing. Ha già corso nel WorldSSP a Phillip Island nel 2018 conquistando un punto iridato mentre l’anno successivo ha migliorato la sua posizione con un undicesimo posto posto. Nei test di lunedì ha stabilito il diciassettesimo tempo generale, non male per una wild-card. Certo, conosce bene la pista, ma non gareggia nel Mondiale da cinque anni.

Thomas “Tom” Richard Michael Toparis è nato a Goulburn, nelle zone rurali del NSW, in Australia. Da bambino girava con le moto da cross nella fattoria di famiglia. A nove anni ha iniziato a gareggiare e nel 2016 è passato alla velocità. Ha vinto per due volte il campionato australiano Supersport. Contestualmente ha iniziato a correre in Europa nel campionato tedesco IDM ed nel BSB Supersport. Per prepararsi a questo appuntamento ha gareggiato in Supersport nell’Australian Superbike Championship stabilendo giri record e conquistando ottimi risultati. Il team ha poi dovuto adattare la moto dato che il regolamento del WorldSSP è diverso.

“È tutto un po’ surreale vedere come gli ultimi mesi mi abbiano portato a correre un altro round del Mondiale Supersport – ha detto Tom Toparis ad Asbk.com – Incontrare Robbie Bolger e Claire Sharkey, decidere di correre per il team Stop & Seal in Australia e contribuire alla sua crescita da praticamente dal nulla è quasi pazzesco. Sono felice e grato di far parte di questo fantastico progetto. Ringrazio il team per il supporto e la fiducia e darò il massimo per rappresentare al meglio me stesso e la squadra”.

Foto ASBK