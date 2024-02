MotoGP, Jorge Martin ha una preoccupazione: “Qualcosa non funziona”

Jorge Martin ha concluso il test a Lusail con il settimo tempo assoluto e con delle sensazioni non perfette alla guida della sua Desmosedici GP24. Assieme al team Prima Pramac Racing lavorerà per evitare che si presentino nuovamente quelle vibrazioni che lo hanno infastidito nell’ultima giornata di lavoro. Il venerdì del Gran Premio del Qatar sarà la prossima occasione per tornare in pista e verificare la situazione.

MotoGP, test Qatar: il bilancio di Martin

Il pilota madrileno ha fatto il punto al termine del test: “Mi sono sentito molto a mio agio fino all’ultimo stint – riporta Motosan.es – ed ero molto fiducioso in termini di ritmo. Giravo in 52.5 con pneumatico molto usato, con 20 giri, e penso che siamo migliorati di quasi un secondo rispetto all’ultima gara qui. Ma quando ho fatto la simulazione di Sprint Race, avevo molte vibrazioni dietro. Confrontando con le altre Ducati, cercando una soluzione, credo che ci sia qualcosa nella moto non sta funzionando bene“.

Martin sottolinea che tra i piloti Ducati non ce ne sono altri a soffrire della medesima problematica e auspica che venga tutto risolto tra due settimane: “Solo io. Solitamente può succedere con una gomma che ha 20-22 giri. Spero che questo problema scompaia per il weekend di gara, così da poter guidare in modo meno cauto rispetto a quanto sto facendo adesso. Non riesco ad aprire il gas come vorrei a causa di queste vibrazioni. Cercheremo di analizzare e capire. Da un lato sono contento perché quanto tutto va bene sono veloce, però dall’altro sono un po’ deluso dalla situazione“.

Jorge lotterà per il titolo

Il vice-campione MotoGP 2023 ha fatto poi un bilancio complessivo del suo pre-campionato, positivo al netto dell’ultimo problema riscontrato: “Penso di essere stato molto competitivo in Malesia e lo sono stato anche in Qatar. In generale, mi sono sentito molto bene. L’unica cosa che mi preoccupa è questa vibrazione che ho, per il resto abbiamo fatto un grande step rispetto alla scorsa stagione. Penso che il passo sia migliorato di un secondo. Sarà difficile tenere il ritmo della Ducati. Sembra che Aprilia sia migliorata, però siamo super competitivi“.

Sicuramente il team Prima Pramac Racing riuscirà, con il supporto dei tecnici Ducati, a eliminare il fastidio che Jorge ha avvertito alla guida. C’è tempo per analizzare bene tutti i dati e trovare una soluzione.

Foto: Prima Pramac Racing