MotoE, Moto2, Moto3: il 2024 parte dai test a Portimao

La MotoGP è a Lusail per gli ultimi test (i dettagli), ma anche per le altre categorie è il momento di ripartire. L’Autodromo do Algarve di Portimao infatti sarà ricco di attività dal 21 al 25 febbraio con protagonisti i piloti delle classi MotoE, Moto2 e Moto3. Solo per la MotoE però si tratterà di test ufficiali, mentre le altre due categorie disputeranno test privati.

La MotoE scopre Portimao

Sarà la grande novità che aprirà la nuova stagione di gare. Per questo sono stati preparati quattro giorni di test ufficiali proprio sul tracciato di Portimao. La MotoE infatti inizierà ufficialmente il suo 2024 con tre giornate di test: mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 infatti le nove squadre (tre di queste nuove per la categorie) ed i 18 piloti, tra i quali quattro esordienti, scenderanno in pista per scoprire il tracciato portoghese in sella alle rispettive Ducati V21L. Tre giornate a febbraio, per poi concludere i test ufficiali il prossimo 21 marzo sempre a Portimao, alla vigilia del primo round della stagione (22/23 marzo).

L’entry list

LCR E-Team: #40 Mattia Casadei – #51 Eric Granado

FELO Gresini Racing: #11 Matteo Ferrari – #72 Alessio Finello

Dynavolt Intact GP: #4 Hector Garzo – #3 Lukas Tulovic

AXXIS-MSi: #71 Miquel Pons – #99 Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: #61 Alessandro Zaccone – #29 Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: #81 Jordi Torres – #21 Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: #34 Kevin Manfredi – #55 Massimo Roccoli

KLINT Forward Factory Team: #9 Andrea Mantovani – #6 Maria Herrera

Aruba Cloud MotoE: #7 Chaz Davies – #80 Armando Pontone

Moto2 e Moto3

Ci saranno anche i protagonisti di queste due categorie, ma con la differenza che non si tratta di prove ufficiali. Per i ragazzi di Moto2 e Moto3 infatti bisogna aspettare i giorni 28 febbraio-1 marzo a Jerez, ma prima di allora c’è l’occasione per girare a Portimao. La Moto3 girerà nei giorni 22-23 febbraio, condividendo quindi la pista con la MotoE ancora in azione, mentre la Moto2 seguirà a ruota nei giorni 24-25 febbraio. Giornate utili per “togliere la ruggine” dopo la pausa invernale ed iniziare così l’avvicinamento alla nuova stagione mondiale.

Foto: Autodromo Internacional do Algarve