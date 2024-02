MotoE, la carica di Maria Herrera “Occasione da prendere con forza”

Sarà la sesta stagione MotoE per Maria Herrera, la prima con i colori Forward. Dopo cinque anni assieme ad Aspar Team possiamo parlare di una sorta di ripartenza per la 27enne di Toledo, tra i piloti più esperti della classe elettrica. In Herrera si avverte da subito grande determinazione e voglia di essere protagonista, per lasciarsi alle spalle qualche annata in cui le aspettative erano ben diverse, ma qualcosa non ha funzionato. In occasione della presentazione ufficiale di Forward Racing abbiamo avuto modo di parlare con la pilota spagnola.

Maria Herrera, si apre un nuovo capitolo MotoE.

Sono stata fortunata. Non volevo più fare la MotoE così, con Aspar: non stavo andando bene, non trovavo il giusto feeling. Ho cambiato tecnico per il terzo anno consecutivo e le cose non funzionavano. Quando mi hanno chiamato ho visto che come capotecnico avrei avuto Paco, che mi ha seguito da piccolina e con cui ho vinto delle gare, più Ramon [Forcada] nello stesso box. Mi sono detta che era una bella opportunità per fare bene in questa stagione, per ritrovare la fiducia che ho perso l’anno scorso.

Il cambio di moto per te è stato un altro problema oppure no?

Ho corso per quattro anni con la Energica e il primo anno mi sono anche giocata il podio a Misano [6^ in Gara 1 e 5^ in Gara 2, ndr]. Anzi la Ducati è meglio per me, è più leggera. Alla fine il feeling era lo stesso, quindi non capivo perché non le cose non funzionavano. Penso sia perché in squadra non mi trovavo bene ed è stato meglio cambiare ambiente.

Maria Herrera, prima di Forward quindi eri fuori dalla MotoE, giusto?

Sì esatto, non avevo niente. Sarei andata nel Mondiale Femminile, ma sarebbe stato come perdere la mia strada. Ho sempre lottato per essere in MotoGP o Superbike, se ne andava l’unica donna… Ma Forward mi ha dato questa opportunità e devo prendermela con forza.

Cosa pensi della novità Portimao?

Mi piace! È difficile, ma ci ho già fatto qualche gara. Dovremo lavorare bene nei test, abbiamo solo tre giorni per preparare tutta la stagione. Ma sono contenta di cominciare lì.

Ti sei già fissata un obiettivo stagionale o è presto?

Prima devo capire qual è il mio livello quest’anno, però se ho il giusto feeling so di poter fare bene. Ho lottato con Ferrari, Casadei… Non può essere che ora prenda tre secondi! Devo ricominciare da zero, ma piano piano possiamo fare una buona stagione.