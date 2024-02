Tre volte Forward in questa nuova stagione di gare, con una colorazione tutta rinnovata. L’arrivo dell’azienda svedese KLINT, nuovo sponsor principale della struttura di Giovanni Cuzari, ha portato all’addio del rosso per dare il benvenuto all’azzurro per tutt’e sei le moto della stagione 2024. Un triplo impegno presentato ufficialmente al 55 Milano nella serata di giovedì 8 febbraio.

Rimane ed anzi si rinnova l’impegno Moto2 con il confermato Alex Escrig e l’esordiente Xavi Artigas, in sella ad una moto tutta made in Forward. Parallelamente però ecco l’impegno MotoE con Andrea Mantovani e Maria Herrera, primi piloti Forward in sella alla Ducati V21. L’impegno infine sarà anche nella Moto2 del JuniorGP, sempre con due piloti, il thailandese Chanon Inta e Jorge Navarro. Occhi puntati soprattutto sullo spagnolo, che si occuperà in particolare dello sviluppo della moto e disputerà anche alcune wild card mondiali, ancora però da definire.

Sestetto Forward d’attacco

Guardando alla MotoE, la squadra è una new entry nella categoria, ma i piloti no. Andrea Mantovani, rimasto a piedi fino alla firma con Forward, è pronto per alzare l’asticella dopo una stagione in netta crescita, circondato nuovamente dallo stesso staff che aveva in RNF. Maria Herrera invece archivia il periodo Aspar per ripartire con Forward, ritrovando un tecnico che l’ha affiancata quand’era più piccola. La pilota murciana è carica, determinata a farsi ben vedere.

In Moto2 il team Forward schiera una coppia spagnola determinata ad emergere. Alex Escrig, che quest’anno si riprende il suo storico #11 dopo il cambio obbligato nel 2023, si lascia alle spalle una stagione d’esordio sfortunata per i troppi infortuni ed appena sei gare completate. Xavi Artigas invece sarà impegnato nel salto in una categoria che vede ben più alla sua altezza (letteralmente, vista la corporatura).

Infine alla serata a Milano ha preso parte Jorge Navarro, che oltre al Mondiale Supersport sarà in Moto2 JuniorGP con un doppio scopo. Dopo un 2023 di ricostruzione dopo il grave incidente dell’anno prima, Navarro sarà anche nell’Europeo Moto2 soprattutto per lavorare sullo sviluppo della moto di Forward. Ma non mancherà anche qualche wild card di categoria “dove ci interesserà di più”, come ha sottolineato lo spagnolo. La sfida è lanciata, ora non resta che attendere l’inizio dei campionati.

Foto: Corsedimoto