MotoGP, Pedro Acosta non si illude: “Non sono ancora pronto”

È partito decisamente bene Pedro Acosta, l’unico rookie del campionato MotoGP 2024. Nono posto nella classifica finale a Sepang e la sensazione di essere già a un buon livello alla guida della sua RC16. Ancora troppo presto per esaltarsi, ma il pilota del team Red Bull GASGAS Tech3 sembra essere sulla giusta strada. Nell’ultimo test pre-campionato in Qatar potrà compiere ulteriori progressi per essere a posto in vista del primo gran premio.

MotoGP, test Sepang: Acosta può sorridere

Lo spagnolo al termine dell’ultimo giorno si è detto soddisfatto di come sono andate le cose in Malesia, dove era andato bene già nello shakedown: “Mi sono divertito molto – ha dichiarato a Motosan.es – e sono contento del lavoro svolto con la squadra. So che il primo weekend di gara sarà difficile, ma ora possiamo essere soddisfatti. Il team ha fatto un lavoro fantastico, il nostro ritmo è migliorato giorno dopo giorno, siamo tre secondi più veloci rispetto al primo giorno di shakedown. Il feeling è migliorato, stiamo progredendo sempre di più“.

Guardando la classifica finale, Acosta sa che alcuni piloti che oggi gli sono dietro probabilmente lo sopravanzeranno nel momento di correre le gare: “Binder, Quartararo e Miller, per esempio, mi saranno davanti. Brad è il migliore pilota KTM, al momento. Pressione è solo una parola, sta a te crederci. Ho corso sotto pressione negli ultimi tre anni. Essere il più veloce nei test non ti fa vincere“.

Nonostante feeling e velocità in crescita, Pedro non vuole montarsi la testa: “Non siamo ancora pronti. Ora sono a sei decimi di distanza, sarei quindicesimo in griglia. Dobbiamo essere contenti, abbiamo fatto bene, ma la situazione cambierà in un gran premio“.

Foto: Red Bull GASGAS Tech3