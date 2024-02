MotoGP, Bezzecchi fatica: cosa non sta funzionando con la Ducati GP23

Dopo l’ottima stagione 2023, era inevitabile che Marco Bezzecchi fosse tra i piloti più attesi di questo test a Sepang. Nuova moto e nuovi colori con lo sponsor indonesiano Pertamina. Ma il pilota riminese (quindicesimo tempo nella classifica combinata) non è ancora riuscito ad adattarsi bene alla Ducati Desmosedici GP23, a differenza del nuovo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio (ottavo), certamente più brillante. È anche caduto nel finale, mentre stava migliorando il suo crono. Nel prossimo test in Qatar servirà trovare il modo per essere più competitivo.

MotoGP, test Sepang: Bezzecchi non è a posto

Bezzecchi è stato molto diretto nello spiegare la sua situazione attuale: “Al momento non sono soddisfatto – ha ammesso a Crash.net – perché oggi abbiamo faticato più di ieri e abbiamo perso la strada provando tante cose. Poi siamo tornati indietro e ripartiti, ma ancora non mi sento bene sulla moto“.

La differenze tra la Desmosedici GP22 e la GP23 si sentono, il rider del team Pertamina Enduro VR46 le ha esposte: “La nuova moto ha un motore diverso e un differente moto di frenare. Faccio molta fatica in frenata rispetto alla moto precedente e non mi fido allo stesso modo dell’anteriore. Fatico a mettere la potenza a terra. Con un propulsore che funziona diversamente, nel complesso fatico sia in entrata sia in uscita di curva. Troveremo il modo di migliorare, è solo il primo test“.

In Qatar due giorni importanti

Bezzecchi ha raccontato che già nel test a Valencia alla fine della scorsa stagione aveva intuito che la Ducati 2023 aveva caratteristiche abbastanza diverse dalla 2022: “Avevo capito notato problema. Sul giro secco ero stato abbastanza competitivo, visto che con gomme nuove hai maggiore grip e fiducia, ma ho visto che ero un po’ in difficoltà. Qui ho faticato molto di più, anche se la pista aveva tanto grip e le condizioni erano incredibili“.

Il terzo classificato dello scorso campionato MotoGP cerca di non buttarsi troppo giù. Ha un altro test per cercare di trovare le soluzioni necessarie. Ha attorno un team che sta dando tutto per supportarlo nella maniera migliore e a Lusail dovrebbero riuscire a fare uno step.

Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team