MotoGP, Ducati ‘on fire’: inizia la sfida Bastianini-Martin

Cala il sipario sulla prima sessione di test MotoGP a Sepang, Ducati ricomincia al comando ricalcando lo stesso copione dell’anno scorso. Sono ben sei i piloti che occupano le prime posizioni, con Pecco Bagnaia e Jorge Martin rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei tempi. Alle loro spalle Enea Bastianini, desideroso di riscatto dopo la sfortunata annata 2023 iniziata subito con un brutto infortunio.

Prossimo test in Qatar

Il pilota romagnolo del team Ducati ufficiale sa di giocarsi una fetta importante di futuro. La priorità è partire subito con il gas spalancato per ritagliarsi le ultime speranze di rinnovare il contratto con la squadra factory. Miglior crono nella seconda giornata di test in Malesia, terzo nella classifica combinata dei tre giorni, con un distacco di 233 millesimi dal miglior crono. Enea Bastianini sembra partito con il piede giusto, già carico per sbarcare in Qatar, dove dal 19 al 21 febbraio si terrà l’ultima sessione di test preseason MotoGP. Poi sarà già tempo di fare sul serio e raccogliere punti in chiave mondiale. “Siamo pronti, ma dobbiamo provare anche qualche altra soluzione in Qatar. Sarà importante vedere come reagirà la moto su una pista diversa”.

La sfida Bastianini-Martin

A Losail ci sarà il primo test-verità per la Ducati Desmosedici GP24 e per il ‘Bestia’. Sarà l’occasione per mettere a punto gli ultimi dettagli (ad esempio lo scarico) prima della partenza del Mondiale. “La differenza rispetto alla moto 2023 è molto piccola, ma si somma in ogni curva e alla fine del giro va bene. E riguarda anche la sensazione durante la guida. La moto del 2023 non era proprio adatta al mio stile di guida – rimarca Enea nel debriefing finale di Sepang -. Ma se chiedi a Jorge Martin, ti direbbe che era grandiosa. Dipende dal tuo stile di guida“.

A soddisfare le esigenze di Bastianini è soprattutto il nuovo motore e il carattere del freno motore della GP24, più simile alla GP21 con cui ha trionfato quattro volte nella stagione 2022, chiudendo terzo nella classifica finale. Già le prime gare del campionato saranno decisive per il mercato piloti e capire cosa sceglierà di fare la Casa di Borgo Panigale. Si preannuncia una sfida infuocata con Jorge Martin… “Ogni pilota è sotto pressione, ma non più di quanto lo fosse l’anno scorso o due anni fa. Sono felice perché sono rimasto nella stessa squadra, visto che negli ultimi anni ho cambiato diversi team. Proseguire con Ducati Lenovo è positivo, non ripartiamo da zero e questo è importante“.

Foto: Instagram @bestia23